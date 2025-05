I mille volti del diavolo, . Stefano Caracciolo all’Ariostea

Ripercorrerà le tante rappresentazioni del diavolo e del male offerte da opere letterarie, teatrali e cinematografiche la conferenza di Stefano Caracciolo (già professore ordinario di Psicologia clinica di Unife) in programma oggi alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17), per il ciclo ‘Anatomie della mente’. Maligno, Demonio, Lucifero, Mefistofele, Angelo Caduto, Satana, Belzebù, Signore delle Mosche: comunque lo si voglia chiamare, il Diavolo è fra noi. Dentro di noi: alberga infatti nella nostra mente e ci spinge verso il male.

Da qui l’ispirazione per il romanzo distopico, pubblicato nel 1954, di William Golding (1911-1993), Nobel per la Letteratura nel 1983 e considerato fra i massimi scrittori britannici del secolo scorso.