I mille volti dell’India Il racconto di Girone

Il cohousing San Giorgio di via Ravenna 228 ha invitato Marcello Girone Daloli a condividere le sue due esperienze in India: otto mesi sulle montagne e in Ashram alle pendici Himalayane prima e cento giorni in una fabbrica di jeans a Bangalore poi. L’appuntamento è per domani alle 18. Dalla spiritualità alla globalizzazione e viceversa. Tra bidonville e strade impolverate nella periferia di Bangalore, sorgono le fabbriche dove uomini e donne in sari cuciono jeans all’ultima moda per i mercati occidentali. In una di queste fabbriche l’autore del libro ‘Indian jeans’ si trova a rivestire i panni di responsabile del reparto di manutenzione delle macchine.