I mitici anni Ottanta, che nostalgia Al Coletta ‘L’estate sta finendo’

"Nostalgia degli anni ‘80? Sì, tanta, grazie a dio. Dicono che la musica degli anni ‘80 sia la musica dei bei ricordi. Io sono qui per questo". Con queste parole, pronunciate davanti a un pubblico di circa 3mila persone, Sandy Marton ha chiuso l’altra sera, a Ferrara, il concerto al parco Marco Coletta, dedicato a quella stagione musicale, con ospiti alcuni grandi protagonisti di quegli anni. C’erano infatti anche: Ivana Spagna, Den Harrow, Gazebo, Johnson Righeira. La serata, patrocinata dal Comune, è stata organizzata dal Madame Butterfly. Spagna ha esordito con la sua colonna sonora del Re Leone (‘Il cerchio della vita’), quindi ha omaggiato Tina Turner, conosciuta personalmente (definita affettuosamente "una leggenda"), e ha rivelato alcune origini familiari ferraresi: "Sono molto legata a questa città, mia nonna Angiolina era proprio originaria di Ferrara ed è bello oggi tornare per questa grande festa". La serata è iniziata con una cena da sold out (nell’ambito del format di Madame Butterfly chiamato ‘Supermarket’) allestita proprio nell’area centrale del parco con accompagnamento musicale curato dai deejay Eddy e Ricky Mazza e dal vocalist Marcello Treossi ed è stata aperta dall’esibizione del trio de Le Dolce Vita (Giada Mercandelli, Martina Barani e Jade Tripaldi). Erano presenti il sindaco Alan Fabbri e il vicesindaco Nicola Lodi, che ha chiesto ad alcuni esponenti dell’Associazione nazionale carabinieri alto ferrarese di essere sul palco per promuovere la raccolta fondi a favore di mezzi e progetti: "I cittadini sono i primi protagonisti della vittoria di una battaglia che ci ha visti uniti per la rinascita del Gad. Una vittoria che trova i suoi segni più belli nel parco intitolato a Marco Coletta (erano presenti i genitori del giovane deceduto nel 2005 in un incidente stradale, ndr) e in tante iniziative che qui hanno sede, con la collaborazione di decine di realtà". Il programma musicale è stato un inno ai classici intramontabili, intervallati da aneddoti e storie di quegli anni: da ‘Vamos a la playa’ a ‘L’estate sta finendo’ di Righeira, da ‘Masterpiece’ a ‘Dolce Vita’ di Gazebo, da ‘Bad Boy’ a ‘Future Brain’ di Den Harrow.