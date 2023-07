I moduli nei Comuni Clara in azione

Insieme alla Regione

e alla Protezione Civile, si sta lavorando per predisporre il censimento dei danni e ottenere l’attivazione dello stato d’emergenza. "Ringrazio il presidente Bonaccini e la vicepresidente Irene Priolo per l’immediato supporto, insieme a forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari – dice il sindaco di Cento Edoardo Accorsi – il censimento preliminare dei danni agli edifici pubblici e privati sarà a scopo informativo e finalizzato ad avere una stima complessiva dei danni". I comuni si sono attivati con i moduli. A Cento si scaricano dai canali istituzionali e, una volta compilati, spediti alla mail dell’Urp entro le 18 di mercoledì 26. Saranno anche nelle frazioni con una postazione dedicata alla consegna del modulo cartaceo. A Terre del Reno i moduli on line o ritirati in municipio, si possono spedire a [email protected], [email protected] o consegnati a mano all’urp. "Molti cittadini ci chiedono come fare con le auto e le abitazioni – aggiunge Daniele Garuti, sindaco di Poggio –. Il consiglio è di attivare la propria assicurazione, documentare con foto i danni e tenere traccia dei costi per il ripristino. Presto indicazioni su come iniziare il censimento dei danni e successivamente, qualora sia riconosciuto lo stato di calamità, su come ottenere i risarcimenti". I comuni si stanno attivando anche con Clara per raccolte straordinarie del verde, ritiro ingombranti e verde gratuito, posizionamento di carrellati per piccoli rifiuti urbani derivanti dalla pulizia post grandine, ritiri domiciliari, conferimento straordinario di rifiuti speciali. Si sta organizzando il ripristino dei contenitori rotti

dalla grandine.

l. g.