"I mondiali alle Vallette?. Occasione per il territorio"

"Una grande vetrina per tutto il territorio". Alle Vallette di Ostellato, dal 12 al 19 aprile, si terrà la quindicesima edizione del Campionato del Mondo per Nazioni di Pesca a tecnica Feeder.

La notizia è stata comunicata dalla Federazione Nazionale della pesca sportiva, la Fipsas, che su mandato della Federazione Internazionale, la Fips.Ed, ha assegnato alla sezione Fipsas di Ferrara, l’organizzazione nel contesto naturalistico di Ostellato, nel tratto denominato ‘Cavalli’.

Nelle parole della sindaca Elena Rossi tutta la soddisfazione: "Si tratta di una bella notizia per il nostro territorio, lo abbiamo saputo in anteprima già qualche mese fa, sarà la seconda volta che si tiene a Ostellato un campionato mondiale alle Vallette, ricordando che annualmente si disputano ormai da anni anche gare di pesca internazionali".

La prima cittadina si sofferma sul perché della scelta di Ostellato: "Una serie di motivi tecnici e non solo, in quanto la pescosità del canale agevola molto i partecipanti, poi altro aspetto importante è l’accessibilità dell’area, che permette di essere raggiunto da molte persone in maniera agevole. Si considera che sono attese formazioni che rappresenteranno quaranta nazionalità diverse, per migliaia di persone tra partecipanti e familiari al seguito".

Quindi diverrà fondamentale l’accoglienza turistico ricettiva: "Chiaramente ci stiamo attivando – prosegue la sindaca – creando una ‘rete’ con tutti i B&B del nostro territorio, oltre ai ristoranti. Si consideri che siamo già attrezzati, in quanto come ricordavo già da anni le Vallette sono teatro di gare con presenza di molti pescatori anche stranieri. Negli ultimi dieci anni le nostre strutture sono raddoppiate. In prospettiva dei mondiali, comunque, incontreremo i comuni a noi vicini di ‘Valli e Delizie’, Portomaggiore e Argenta, per allargare la ricettività e non lontano dal campo gara.

Si considera che i partecipanti arriveranno ai primi di aprile per provare il campo gara e rimarranno fino al termine della manifestazione". La sindaca non ha dubbi: "Un’opportunità importante che garantirà un indotto davvero considerevole a livello economico per il nostro territorio.

Attiveremo un tavolo con gli enti interessati, a partire dal Consorzio di bonifica, anche per l’organizzazione dello sfalcio delle aree. In quanto le Vallette sono nel Parco regionale del Delta, in aprile è periodo di nidificazione ci vuole massima attenzione della fauna. Tutto sarà sostenibile con il contesto naturalistico".

In chiusura la sindaca Elena Rossi annuncia alcuni dettagli sulla manifestazione e su tutto quanto precederà il via alle gare: "Terremo la cerimonia di apertura con tutte le squadre in paese, con un palco con posti a sedere per presentare le nazionali.

Tutte le associazioni del territorio saranno coinvolte per la preparazione del pranzo di benvenuto e la cena di gala finale, per 300 posti a sedere, oltre alla premiazione finale allestita nel campo sportivo".

Mario Tosatti