I monopattini si rinnovano. In sicurezza

Dott, azienda di micromobilità in sharing tra i leader in Europa, rinnova la flotta ferrarese di monopattini portando il modello di ultima generazione, nonché il più innovativo, tecnologico e sostenibile presente sul mercato. Il rinnovo della flotta arriva in concomitanza con un’altra importante novità volta ad integrare sempre più il servizio con il sistema di trasporto pubblico locale: grazie ai fondi di Regione Emilia-Romagna, tutti gli abbonati a Tper potranno usufruire di corse Dott gratuite per gli spostamenti del primo ed ultimo miglio. "Non si arresta – spiega il vicesindaco Nicola Lodi – l’innovazione della flotta di monopattini e biciclette Dott a Ferrara, per rendere più sicura la circolazione dei mezzi in città. L’azienda ha introdotto un nuovo modello di monopattino elettrico che garantisce la sicurezza di tutti, con una ruota anteriore più grande e frecce per segnalare i propri spostamenti. Anche le bici Dott sono state aggiornate, con pneumatici in camera d’aria che permettono un maggiore comfort a chi le utilizzerà".