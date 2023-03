I monumenti puliti? Ci pensano i volontari "Basta poco impegno per un paese migliore"

"Hai una scopa in casa? Anche vecchia e spelacchiata va bene potresti usarla per fare una cosa bellissima per Comacchio ma anche per te!". E’ l’invito di Norberto Bellotti un volontario, ma soprattutto un cittadino molto propositivo sull’iniziativa promossa dalle associazioni Fondo Ambiente Italiano, Protezione Civile Trepponti, Circolo Delta del Po di Legambiente alla quale ha già aderito la sezione di Lagosanto dell’Anc, per cercare di consentire un maggior decoro ai tanti bellissimi monumenti, ma anche a viuzze e scorci, sempre unici, della cittadina lagunare.

Molti ricorderanno come, tempo fa lo storico Trepponti fu oggetto di graffiti incisi da vandali che mal si conciliano col senso di civiltà e rispetto. Su iniziativa dell’associazione Libera Comacchio, aspettando il momento più opportuno, sotto il punto di vista meteo, poichè certi solventi agiscono più efficacemente con temperature sono più alte, incaricano il restauratore Alberto Surpilli di rimediare.

Tutti gli interventi ovviamente su l’autorizzazione della Soprintendenza di Ferrara e il comune di Comacchio per i quali occorsero tre giorni. L’appuntamento è previsto per sabato 18 marzo, dalle 14,30, presso la centralissima torre dell’Orologio, per poi proseguire con la pulizia dei canali e delle vie del centro storico. "Son beni storci ed ambientali, patrimonio unico ed inestimabile di tutti noi - aggiunge - meglio portarsi una scopa, raschietto e possibilmente anche una paletta". Per informazioni chiamare il 331.1124922. "Siamo volontari e cittadini che hanno compreso – conclude Norberto Bellotti – che basta un poco di impegno e disponibilità per vivere in un Paese migliore". Un’iniziativa si basa sul profondo senso civico di un gruppo di cittadini. Salvaguardare il proprio paese significa fare parte di una comunità ed averne a cuore le sorti.

cla. casta.