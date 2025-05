I murales colorano la scuola. Gli artisti sono i bambini

La scuola ‘Carmine della Sala’ si ‘colora’. Nella mattinata di ieri si è tenuta la presentazione dei murales nella scuola di Pontelagoscuro in via Montefiorino. Un momento per mostrare pubblicamente i lavori realizzati all’interno dei cortili del plesso. Il tutto grazie all’impegno congiunto dei bambini della scuola primaria di Pontelagoscuro, genitori, docenti, volontarie e degli alunni di due classi quarte con indirizzo design grafico della scuola ‘L. Einaudi’. Iniziativa rientrante nel progetto collegato al PCTO (Percorsi per le Competenze Traversali e per l’Orientamento), tra i coordinatori l’insegnante Paolo Gioachin. Nel corso della mattina sono intervenuti Cristina Corazzari dirigente scolastica istituto comprensivo 6 ‘Cosmè Tura’ Pontelagoscuro e Marianna Fornasiero, dirigente scolastica dell’I.I.S. ‘L. Einaudi’. "Si tratta di un percorso che ha visto collaborare due scuole diverse-ha ricordato la dirigente Corazzari- con studenti della primaria di Cosmè Tura e quelli della secondaria dell’Einaudi. Un progetto sicuramente che ha permesso di sviluppare diverse attività didattiche oltre alla socialità che questo lavoro ha generato. Inoltre, cosa non secondaria, abbiamo ravvivato con i colori e disegni dei murales le pareti grigi del cortile interno alla scuola. Un plauso a tutti per quanto fatto e siamo felici di aver partecipato a questo bando". Il progetto, finanziato dal Comune di Ferrara con un contributo di 9.800 euro attraverso il bando ‘scuole come beni comuni’, ha visto la realizzazione iniziale e la preparazione delle superfici esterne della scuola a cura di un genitore della scuola. Tutto questo ha permesso di ‘trasformare’ le pareti del cortile interno della scuola in uno spazio colorato e rigenerato. Tra le collaborazioni ‘esterne’ e volontarie quelle delle due ex alunne Raffaella Ferrari, ora insegnante d’arte, e Ludovica Andreoli educatrice e disegnatrice tessile, le quali hanno realizzato un murales nella scala esterna: "Per noi è stato fare un tuffo nel passato-hanno raccontato Raffaella e Ludovica-quanto sedevamo sui banchi di questa scuola, abbiamo accettato ricordando anche un concorso che avevamo fatto quando eravamo in quinta elementare noi, con Disney club vincendo per il miglior murales. Per noi è stato un piacere e grande emozione ritornare contribuendo a ‘colorare’ la nostra amata scuola". Un lavoro, come detto, che ha visto la partecipazione ‘attiva’ dei genitori alcuni con una ditta professionale e altri per la preparazione delle superfici.