I musical di Broadway in viale Alfonso d’Este

Oggi alle 21, nella sede della Scuola di musica di viale Alfonso I d’Este, la replica dello show “A little night music’. Saranno di nuovo Marco Vinicio Ferrazzi alla voce e alle azioni sceniche e Davide Candini al pianoforte a stupire con il loro concerto dedicato ai brani tratti dai musical di Broadway; e con loro,

in veste di backing vocals, Chiara Ferroni, Chiara Bazzi, Irene Rosso, Claudia Cagnoni e Gloria

Cuoghi, allieve di canto di Vinicio Ferrazzi.

I brani, scelti da differenti Musical (Cabaret, Chicago, A little night music, Hamilton, Il fantasma

dell’opera, Jeckill e Hyde e altri) e appartenenti a generi musicali diversificati, "risultano integrati – così una nota – e armonizzati perfettamente in un discorso nel quale tecniche espressive e comunicative si

incontrano".

La data scelta per questa gustosissima replica fornisce la perfetta occasione per una originale interpretazione della festa di Halloween e per celebrare, con un richiamo, il musical The Rocky Horror Show, come si evince dalle labbra rosse, chiaro indizio ricavato dal trailer, riprodotte sulla

locandina. Il leggendario musical di Richard O’Brien, che debuttò nel lontano giugno 1973 al Royal Court Theatre di Londra, festeggia il suo 50°anniversario con rappresentazioni in tutto il mondo e, in Italia, a partire dall’ 8 novembre, nei maggiori teatri tra cui l’Olimpico a Roma, l’Alfieri a Torino, gli

Arcimboldi a Milano. Info e prenotazioni: 349.7582655.