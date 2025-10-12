Biondini, Tempera, Marangolo, Marzi, Bandini. Sono ’ I Musici di Francesco Guccini’, cui è affidata l’apertura della rassegna Tutte le Direzioni in Fall & Wintertime 2025 organizzata dal Gruppo dei 10. Saranno loro, infatti, i protagonisti del primo appuntamento della stagione, che si terrà in matinée oggi al ristorante Spirito di Vigarano: dopo un pranzo pensato per accogliere insieme l’autunno, saliranno sul palco Juan Carlos ‘Flaco’ Biondini (chitarra e voce), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Antonio Marangolo (fiati e percussioni), Giacomo Marzi (basso elettrico), Ellade Bandini (batteria e percussioni). Ma chi sono davvero ’I Musici di Francesco Guccini’? Per rispondere alla domanda dobbiamo porci su un altro piano e chiederci: cos’è un cantante senza i suoi musici? Ma se poi il cantante è Francesco Guccini, la domanda cambia ancora: cosa sono, insieme, quei "musici", senza il genio di quel cantante? È importante specificare "insieme", perché presi individualmente ’I Musici di Francesco Guccini’ sono a loro volta dei geni assoluti della musica. Eppure, si sa, nel grande cantautorato italiano, unico erede della poesia antica, il primo valore è dato dalla parola. E in questo, Guccini è inarrivabile. Lo rivendica lui stesso in ‘Cirano’: "Venite pure avanti, voi con il naso corto / Signori imbellettati, io più non vi sopporto / Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio / Perché con questa spada vi uccido quando voglio". La spada di Guccini, che colpisce ma che sa anche accarezzare: questo verrà proposto domenica allo Spirito, in un viaggio emozionante attraverso le canzoni che hanno fatto la storia della musica d’autore italiana. La formazione regalerà al pubblico la magia di un repertorio senza tempo, eseguito dalle mani di chi ha contribuito a comporlo. Come già specificato, le vere colonne portanti di questa avventura musicale sono Flaco Biondini, Vince Tempera, Antonio Marangolo ed Ellade Bandini, che insieme costituiscono il suono inconfondibile di Guccini (è ormai noto che il cantautore portava le canzoni in studio "chitarra e voce" e le consegnava nelle loro sapienti mani). A completare l’ensemble, anche un giovane talentuoso, Giacomo Marzi. Al termine del concerto, si terrà un secondo momento: lo Spirito si trasformerà in una sala di proiezione e prenderà la parola Gabriele Caveduri, per presentare il suo libro ’Inseguendo il cinema che spacca i cuori (Faust Edizioni)’. Appuntamento oggi allo Spirito di Vigarano Mainarda (Via Rondona, 11/5, 44049 Vigarano Mainarda FE), con inizio alle ore 13:00 (aperitivo e cena e a seguire il concerto). Per prenotazioni: tel. 0532 436122.