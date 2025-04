I musicisti del ’Tynerly quintet’ celebrano il grande McCoy Tyner

Prosegue la primavera musicale programmata dal Gruppo dei 10, con il secondo dei tre venerdì consecutivi, fatti di concerti e buon cibo. Il successo della Cantafiorista, Rosalba Piccinni, esibitasi la scorsa settimana, ha contribuito a creare il clima per l’appuntamento di stasera, quando una formazione composta da veri numeri uno della musica jazz si esibirà sulla scia della propria missione: omaggiare il grande McCoy Tyner, scomparso nel 2020. Il concerto si terrà come sempre allo Spirito di Vigarano. Virtuosismi, creatività, passione. Sul palco del locale salirà il Tynerly Quintet, gruppo di assoluta qualità, che con questo nome ha pubblicato nel 2024 un disco di intensità incredibile, in grado di trasmettere un sentimento di riconoscenza per McCoy Tyner, primo riferimento musicale di molti degli artisti del quintetto. I loro nomi parlano da soli: Cecile Delzalt al violino, Piero Odorici al sax tenore, Luigi Bonafede al pianoforte, Marco Micheli al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.