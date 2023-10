I Negrita pronti a salire sul palco. Sarà ‘Un angelo di nome Giulia’

Tutto esaurito per il concerto dei Negrita. Lunedì 30 ottobre alle 21, al teatro comunale ‘Abbado’, la rock band si esibirà nell’evento ‘Un angelo di nome Giulia’, alla quindicesima edizione, promosso dall’Associazione Giulia Odv e patrocinata dal Comune di Ferrara, finalizzata alla raccolta fondi a sostegno delle attività dell’associazione impegnata in ambito oncologico-pediatrico da oltre 25 anni.

La presentazione, ieri mattina, in municipio. Sono intervenuti l’assessore politiche sociali Cristina Coletti, il presidente e il membro del direttivo dell’Associazione Giulia Michele Grassi e Giuseppe Ilacqua con le volontarie Franca Navarra e Daniela Lisco, il presentatore della serata Nicola Franceschini. "La città – ha esordito l’assessore Cristina Coletti – ha una nuova opportunità per dimostrare riconoscenza per tutto il bene che stanno facendo i volontari di Associazione Giulia, in un ambito molto delicato. Nel corso di questi anni la manifestazione è stata impreziosita da artisti di primo piano sulla scena nazionale ed internazionale, come i Negrita. L’associazione rappresenta un fiore all’occhiello, che orgogliosamente impreziosisce il nostro territorio. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte, per questo ho proposto di inserire il progetto sulle ‘cure palliative pediatriche’ nel Piano di Zona, che nel 2023 è sostenuto con un contributo da 30mila euro. Una progettualità che aiuta la presa in carico dei bambini e il supporto ai familiari". Nel corso della serata sarà conferito il 15° ‘premio Giulia’, riconoscimento concesso ad associazioni o persone che operano nell’ambito del volontariato e che nel corso dell’anno si sono distinti in atti, comportamenti o iniziative di solidarietà. "Già dal 2019 la manifestazione – precisa Michele Grassi – ha cambiato location, grazie al Comune di Ferrara che ha reso possibile la concessione del teatro comunale. Da sottolineare anche la disponibilità di tante aziende sponsor, che ci hanno sempre sostenuto. Per i Negrita sarà la prima volta che fanno un concerto a Ferrara ma proprio loro con Pau, aprirono la partita di calcio che come associazione Giulia avevo organizzato a Ferrara nel 1998 con la squadra Dinamo Rock. Venticinque anni dopo Pau e la band ritornano con noi".

Mario Tosatti