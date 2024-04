I nodi del commercio: "Sostenere i negozi e un freno agli affitti. La nostra idea di futuro"

Sostenere il commercio, anzi la rete dei negozi, non ha un significato solo economico ma anche sociale, nel senso più ampio del termine. Lo ha dimostrato, dati alla mano, il convegno di ieri mattina, organizzato nella sala dell’Arengo da Ascom-Confcommercio e coordinato dal direttore generale Davide Urban, che ha chiamato a raccolta vari esperti della complessa materia, autori di analisi approfondite circa la situazione del terziario e di varie proposte collegate a ciò che oggi può essere definita la "rigenerazione urbana". "La volontà – ha osservato il presidente Ascom Marco Amelio – è quella di promuovere una nuova visione della città, sostenendo politiche per migliorare l’ambiente urbano e la vita dei cittadini e favorendo iniziative per lo sviluppo delle economie locali attraverso progetti di collaborazione tra pubblico e privato con politiche ad hoc per sviluppare le attività di vicinato, sostenendo le politiche per calmierare gli affitti a uso commerciale e ancora con azioni specifiche di valorizzazione all’interno del Piano urbanistico Generale". Molte, si diceva, le suggestioni indotte dagli interventi. Pietro Testa, responsabile del dipartimento Urbanistica e rigenerazione urbana di Confcommercio nazionale, ad esempio, ha ricordato le grandi e crescenti difficoltà del settore che in pochi anni ha perso decine di migliaia di punti vendita per varie cause fra le quali l’e-commerce, il calo demografico, la perdita di potere di acquisto delle famiglie, i costi degli affitti e la stessa crisi climatica. "La desertificazione è un fatto" ha commentato. Ma bisogna reagire perché i negozi sono "semplicemente" la vita, la sicurezza, la bellezza e allora bisogna intensificare politiche adeguate che siano condivise dagli stessi protagonisti, commercianti e cittadini.

Insomma, il comparto commerciale svolge "il ruolo civico dell’economia di prossimità". Di qui la nascita dei progetti Cities e Open cities legati alla partecipazione attiva. Il quadro richiede dunque un’autentica "rigenerazione urbana" ha poi affermato Alessandro Bucci, presidente di Rete Professioni Ferrara, e non il semplice recupero di luoghi e immobili, da fare – ha confermato – coinvolgendo gli interessati per dare vita a necessari "piani di valorizzazione commerciale" con incentivi fiscali, e non solo, distinguendo all’interno del territorio perché la città non è uniforme. In questo contesto, ha sottolineato Fabrizio Magnani dirigente del settore tecnico del Comune, è fondamentale, anche se non costituisce la sola leva, il ruolo del Pug (Piano urbanistico generale) che sta appunto ridisegnando una città che, fra l’altro, esclude le grandi strutture in centro storico, valorizza le botteghe storiche e naturalmente sviluppa i negozi di vicinato: come dire obiettivi fondamentali per far risalire la china a un centro storico in oggettivo declino e non da oggi. Ferrara, certo: ma bisogna guardarsi attorno. Così ha fatto Gabriele Tagliaventi, professore di Architettura tecnica a Unife, che ha portato esempi di centri storici totalmente ridisegnati (anche con abbattimenti epocali) in America piuttosto che in Francia. Le idee non mancano ma occorre essere rivoluzionari; ce la faremo? In apertura l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli aveva ricordato la conclusione del lavoro di formazione sul Pug: "Ora si apre un percorso di partecipazione democratica con i cittadini, i privati e le imprese che hanno presentato le loro osservazioni; ascoltare tutta la città è cruciale".