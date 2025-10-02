I nodi del petrolchimico: "Il piano da 103 milioni, nessuno ne sa più nulla"

Ferrara torna al centro della geografia industriale di Versalis. Ieri, a distanza di sei mesi dall’ultima visita, l’amministratore delegato Adriano Alfani ha varcato di nuovo i cancelli dello stabilimento chimico della città estense. Una presenza che, almeno sulla carta, dovrebbe rappresentare un segnale di attenzione al sito ferrarese, ma che per molti rischia di trasformarsi in un rituale privo di risposte.

La giornata ha previsto un duplice momento. In tarda mattinata un incontro nella sala conferenze con una rappresentanza di lavoratrici e lavoratori entrati in azienda negli ultimi quindici anni, mentre nel pomeriggio Alfani ha visitato alcuni reparti produttivi, a partire dall’impianto Politene. Un programma che ha escluso però – ancora una volta – il confronto con le parti sociali locali. Un’assenza che pesa, perché da quasi un anno i sindacati attendono chiarimenti dopo la dichiarazione di ristrutturazione societaria di ottobre 2024. Le domande restano le stesse, anzi se ne aggiungono di nuove. A cominciare dal piano di investimenti 2023-2026, che per Ferrara prevedeva 103 milioni destinati a un impianto di sviluppo di gradi polietilene per cavi elettrici, oltre alle somme dedicate alla manutenzione. Oggi, di quel progetto non si ha notizia. "A che punto è l’investimento promesso?", chiedono le rappresentanze sindacali, in particolare la Filctem-Cgil. Un’altra criticità riguarda l’impianto Polietilene, sempre più isolato dopo la chiusura degli impianti di Ragusa e Brindisi. Con una capacità ridotta – appena 100mila tonnellate annue – e le difficoltà di approvvigionamento di etilene e propilene, il futuro dello stabilimento appare appeso a soluzioni logistiche complesse e costose. Non solo: i problemi di qualità delle materie prime si riflettono anche sul vicino sito LyondellBasell, dove le fermate degli impianti di polipropilene diventano sempre più frequenti. Il fronte della ricerca non è meno preoccupante.

A Ferrara, storicamente polo di eccellenza, il reparto sembra destinato a spegnersi lentamente. Pensionamenti e trasferimenti non sono stati compensati, e nessun progetto concreto sul riciclo delle gomme o su nuovi prodotti ha preso forma, nonostante le previsioni del piano 2023. Le richieste di incontro con i vertici nazionali della ricerca, denunciano i sindacati, continuano a cadere nel vuoto. Sul piano produttivo, la "Linea C" è ferma da luglio 2024 e l’accordo del marzo scorso – non firmato dalla Filctem – ha di fatto sancito la sua dismissione. Un segnale che viene letto come parte di una strategia di progressiva riduzione degli assetti industriali. Allo stesso tempo, l’impianto Elastomeri lavora spesso senza copertura laboratoristica, soprattutto di notte e nei fine settimana, con rischi operativi concreti. A ciò si aggiunge un organico sempre più sottile: tra pensionamenti e uscite incentivate, la forza lavoro si riduce senza adeguate sostituzioni. "Quanti sono i lavoratori persi e quanti ne verranno rimpiazzati?", domandano ancora le rappresentanze. Il ritorno di Alfani, dunque, assume un significato che va oltre la visita formale agli impianti. È l’occasione per misurare la volontà del management di aprire un vero dialogo con i sindacati e di dare risposte sulle prospettive di uno stabilimento che, tra incertezze e silenzi, rischia di smarrire la propria centralità.