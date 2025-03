I nodi delle infrastrutture : "Bocciata la Cispadana, le merci sulla ferrovia"

"No alla Cispadana, va privilegiato il traffico merci via treno". Si tratta di uno dei temi toccati ieri nell’incontro di Europa Verde. Presenti i due portavoce regionali del gruppo, Silvia Zamboni, consigliera regionale della scorsa legislatura e collegato Paolo Galletti, già parlamentare dei Verdi, oltre al referente di Europa Verde Ferrara Federico Besio. Un bilancio del lavoro svolto da Silvia Zamboni in Regione specificamente al territorio di Ferrara, ma anche per illustrare le priorità di Europa Verde Ferrara. Tra i punti si è parlato dell’organizzazione dei grandi eventi, come il concerto a maggio 2013 di Bruce Springsteen. "Al di là del singolo appuntamento – spiega Federico Besio – abbiamo voluto sottolineare come questi concerti non debbano tenersi nel Parco Urbano. Riteniamo che debbono tenersi in un’altra area della città, a sud vicino all’aeroporto". Un altro tema la realizzazione dell’autostrada regionale Cispadana. Europa Verde ha ribadito la propria posizione contraria. "In una prospettiva del cosiddetto ‘corridoio’ verde dal Brennero – aggiunge Besio – attraverso il trasporto via treno delle merci, crediamo che si debba andare nella direzione di un rafforzamento della linea ferroviaria sul territorio ferrarese".