I nodi dell’edilizia scolastica "Cpia rimasto senza una sede, chiediamo una soluzione definitiva"

Chiede un tavolo istituzionale per trovare una soluzione definitiva, non un tavolo tecnico per tamponare, l’assemblea che ha discusso la questione del Cpia rimasto senza una sede. All’incontro hanno partecipato, oltre al personale della scuola e alle Rsu Marzia Marchi (nella foto) e Maria Rita Sapienza, Mauro Santi segretario di Flc Cgil e Francesca Battista, segretaria confederale Cgil. "Fino ad aprile – dicono le referenti sindacali dell’istituto – non avevamo sentore di dover rinunciare alla nostra attuale sede, presso una parte dell’edificio destinato all’istituto Aleotti-Vergani, in via Ravera, 11, dove peraltro avevamo già subìto disagi per un anno. Avevamo infatti dovuto rinunciare a una parte degli uffici ammnistrativi e della dirigenza, collocati provvisoriamente presso via Madama, 35 a causa dell’alluvione del 19 agosto del 2022". Da aprile nella scuola si è proceduto al risanamento degli ambienti danneggiati dall’acqua, poi, a maggio "ci è arrivata la doccia fredda, che quegli ambienti venivano restaurati per far posto ad alcune classi dell’istituto Copernico-Carpeggiani, a sua volta coinvolto in lavori di restauro. Trasloco che l’istituto avrebbe volentieri evitato, preferendo l’uso di alcuni container nella prossimità della scuola che invece il Comune si è rifiutato di acquistare per ragioni economiche, senza premurarsi di trovare una collocazione alla nostra scuola che perdeva la propria sede, dopo otto anni di presenza, fin dalla sua costituzione". Da qui una serie di proposte che la scuola ha reputato ‘irricevibili’. Prima la proposta di utilizzare il sottotetto dell’edificio di via Madama, poi il padiglione ex-Covid della Fiera, quindi tre sedi in prestito, spezzettando il Cpia tra la segreteria in via Madama e le lezioni alla mattina all’oratorio di San Benedetto e al pomeriggio in un’altra scuola ancora in via di definizione. "Dall’assemblea – afferma Marzia Marchi – è arrivata la richiesta di un tavolo istituzionale con Comune, Provincia, ufficio scolastico territoriale e regionale e le tre sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil". "Come personale del Cpia vogliamo tenere alta l’attenzione – prosegue Marchi – e chiediamo che si arrivi ad una sede, anche non necessariamente quest’anno. Sappiamo bene che la situazione dell’edilizia scolastica è in grande difficoltà. Siamo disposti a fare dei sacrifici, ma vogliamo l’identificazione precisa di una sede, scritta nero su bianco. Non è una guerra con le altre scuole, lavoriamo tutti insieme".

Lucia Bianchini