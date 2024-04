I nodi dell’immigrazione: "Sbarchi dimezzati con il governo Meloni, prima solo porti aperti"

Un convegno sulla lotta agli sbarchi e sulle mosse del governo Meloni per combattere il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Ieri mattina a Palazzo della Racchetta, Fratelli d’Italia ha ospitato un evento pubblico per trattare di un tema che sta molto a cuore al partito: sono intervenuti l’onorevole Sara Kelany, deputata di Fd’I e responsabile nazionale del dipartimento immigrazione, il presidente provinciale Alessandro Balboni e la coordinatrice comunale Chiara Scaramagli.

Durante il convegno si è analizzato l’operato del governo e come l’andamento dell’immigrazione clandestina in Italia è stato influenzato dalle politiche dell’attuale esecutivo. "Stiamo parlando di un problema molto complesso – esordisce Chiara Scaramagli –, se ci troviamo in questa posizione lo dobbiamo ad anni di immobilismo politico da parte del centrosinistra. Giorgia Meloni ha messo in campo strategie e piani mirati per controllare e risolvere il fenomeno: si tratta di attuare una strategia lungimirante per mettere un freno agli sbarchi sulle nostre coste.

Siamo passati attraverso i governi dei porti aperti, la sinistra ha chiuso gli occhi davanti alle attività delle Ong e alle migliaia di morti in mare. Venendo a Ferrara, l’intero quartiere del Gad era sotto assedio, finalmente la giunta di centrodestra ha preso in mano la situazione cercando di contrastare il fenomeno della mafia nigeriana. A noi interessa la difesa dei cittadini". Secondo i numeri snocciolati da Fratelli d’Italia, dopo mesi di sbarchi record a partire dal mese di ottobre 2023 il numero degli ingressi irregolari è diminuito fino a scendere al di sotto di quelli registrati nello stesso mese del 2022.

A dicembre 2023 sono stati registrati 5.237 ingressi, il 50% in meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. "La tematica dell’immigrazione per noi è centrale – le parole della deputata Sara Kelany –, il governo si è trovato di fronte a una situazione difficile dopo lo scoppio del conflitto russo-ucraino, ma il premier Meloni ha avuto la forza di stringere rapporti diplomatici con gli omologhi dell’area mediterranea, e solo così stanno arrivando i primi risultati. La Meloni ha portato l’Europa verso l’Africa, checché ne dica la sinistra, la risoluzione del problema migratorio passa da qui. E sia chiaro, noi non siamo contro gli immigrati, ma contro gli immigrati irregolari, che sono fonte di tensione e preoccupazione per i nostri concittadini".

Al convegno erano presenti diversi esponenti cittadini di Fratelli d’Italia, compresa la giovane Camilla Mondini, che recentemente ha annunciato la propria candidatura per il consiglio comunale.

Jacopo Cavallini