I nodi di pesca e agricoltura. Dibattito partecipato al Bar Ragno

Si è svolto ieri sera presso il Bar Ragno a Comacchio, con una grande partecipazione di pubblico, il dibattito di Fratelli d’Italia su agricoltura e pesca. Ospite d’eccezione il presidente della Commissione agricoltura del senato Luca De Carlo. Dopo i saluti della presidente del circolo lagunare FdI Tiziana Gelli e del candidato sindaco Samuele Bellotti, ha preso la parola il consigliere regionale Fausto Gianella, sviscerando le problematiche legate al mondo della pesca e riprendendo anche la recente polemica sul porto canale di Porto Garibaldi. A seguire l’intervento dell’onorevole Mauro Malaguti, componente della commissione agricoltura della Camera e coordinatore regionale del Dipartimento agricoltura di Fratelli d’Italia, che ha evidenziato le nuove sfide a cui devono far fronte le aziende agricole, sottolineando in particolare le conseguenze negative sulle produzioni del territorio causate dai cambiamenti climatici e dalle imposizioni ‘green’ dell’Europa. Il microfono e quindi passato a Luca De Carlo, che ha declinato i tanti provvedimenti realizzati a favore delle aziende agricole affermando: "Questo è il governo che ha investito di più in agricoltura, perché noi consideriamo chi coltiva la terra un tutore dell’ambiente, delle nostre biodiversità e produzioni di eccellenza uniche al mondo". Al senatore Alberto Balboni sono spettate le conclusioni, dal Decreto sicurezza ai temi del lavoro, e infine rivolgendosi al candidato sindaco Bellotti: "Dobbiamo togliere Comacchio dall’isolamento in cui si è relegata, quando sarai eletto ci troverai sempre, perché l’affetto che i comacchiesi ci hanno dimostrato con i loro voti, merita di essere restituito in termini di disponibilità, per valorizzare le tante potenzialità inespresse di un comune che ci è rimasto sempre nel cuore".