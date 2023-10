"I nostri allevamenti ormai saccheggiati. A rischio 2mila famiglie"

"A Comacchio la produzione di vongole è azzerata, a Goro siamo ai minimi storici. E’ rimasto qualcosa, appena il 10%", è drammatico il quadro che traccia Devid Pozzati, presidente della cooperativa ittica Tre Ponti, vicepresidente del Con.Uno, consorzio unico di novellame che unisce le cooperative degli allevatori di molluschi di Goro e Comacchio.

Nei giorni scorsi, davanti ai pescatori, uno spettacolo fatto di gusci vuoti e vongole morte. E’ finito in fumo il 100% delle vongole nella nursery nel portocanale di Porto Garibaldi, lo stesso destino anche a Goro. L’ultima goccia di un’estate da dimenticare per il comparto della pesca. Colpevole, a questo ultimo giro, pare sia l’alluvione di maggio. Un fiume d’acqua che continua a buttare in mare le sostanze inquinanti che ha ’raccolto’ lavando il terreno. Sul banco degli imputati non c’è solo il maltempo con i suoi strascichi. Una bella dose di colpa ha il granchio blu che continua a ’mietere’ vittime, vongole e cozze. Ancora Pozzati, scuro in volto come il cielo che in questi giorni butta acqua ad intermittenza. Afferma: "Non sappiamo più cosa andare a raccogliere, cosa ne sarà del nostro futuro. C’è chi fa questo mestiere da anni che si sta guardando intorno, per cercare un altro lavoro". Ma non è facile per chi, fin da ragazzo, è vissuto di pesca e di quello che finiva nelle reti. Ma ormai – i recinti pare che non riescano a fermare l’avanzata del temibile crostaceo – in quelle reti, nelle nasse ci sono solo i resti del pranzo dell’alieno venuto dagli Stati Uniti. La pesca, il settore trainante a Goro e Comacchio, del Delta insieme al turismo, rischia il tracollo. Quasi 2mila famiglie che non sanno come arrivare a fine mese, in una distesa di gusci vuoti.