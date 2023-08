"I nostri appartamenti sono un colabrodo Basta qualche nuvola in cielo e scatta la paura"

"Ora il cielo che si annuvola si guarda con paura". E’ la testimonianza di Riccardo Frignani di Sant’Agostino. "L’eccezionalità anche di questo temporale, nonostante le coperture ai tetti, ha scoperchiato o fatto l’effetto ‘ombrello’ facendo entrare acqua nel solaio e negli appartamenti – ha detto – ho passato la notte ad aiutare il mio vicino, raccogliendo acqua dalle 2 alle 4.30 nonostante i teli e nel solaio secchi e anche piccole piscine per bimbi. L’acqua ha però raggiunto l’appartamento. Ci si sente impotenti e con l’amaro in bocca vedendo in quelle condizioni la propria casa, per la quale si fanno sacrifici e vedere ancora andare via tanta liquidità in denaro per cercare di riparare. Quando abbiamo visto arrivare le nuvole, ci siamo tutti detti che c’eravamo dentro di nuovo…E così purtroppo è stato".