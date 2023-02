"I nostri cari combattono Preghiamo per la pace"

di Mario Bovenzi

"La paura accompagna i nostri giorni. Prego sempre che torni la pace, che finisca questo orrore", il pensiero di Natalia Voloshyn, 40 anni, va alla sua terra martoriata – l’Ucraina –, alla famiglia di sua sorella rimasta in un mondo di macerie. "Il marito fa il soldato – dice, un filo di voce –, la preoccupazione è immensa, si respira nell’aria, come una cappa". L’anno scorso insieme a Laura Ferrarese, resposabile amministrativa del centro Rivana Garden, era lì, le mani tese, pronte ad accogliere mamme con bambini, famiglie che fuggivano, nelle orecchie il fragore della bombe. "Erano tantissime – ricordano entrambe –. In un primo tempo sono stati sistemati con le loro cose nella nostra chiesa, ma non c’era più spazio. Allora padre Vasyl ha chiamato il vicesindaco Nicola Lodi e lui subito si è dato da fare. Hanno chiesto al centro Rivana Garden se poteva mettere a disposizione gli spazi, così è stato". Ogni giorno prega che tutto finisca Natalia Voloshyn. "Non è facile andare avanti, ci facciamo coraggio – afferma –, mi sento continuamente con i miei familiari che sono ancora lì, per fortuna i collegamenti ci sono". Una pausa, poi una ringraziamento. "Vorrei esprimere la mia gratitudine – ci tiene a sottolinearlo – ai ferraresi che hanno accolto la mia gente che con difficoltà e grande coraggio cerca d’integrarsi. Ringrazio la Caritas, l’Unicef, il centro Rivana, il Comune. Hanno fatto tanto per il mio popolo che qui, così lontano dalle case ridotte a brandelli, hanno ritrovato la speranza, il futuro".

Gli vengono le lacrime agli occhi quando pensa a quei giorni, un anno fa. Andrea Marchetti, 73 anni, vide le immagini che scorrevano sullo schermo del televisore. E decise che doveva fare qualcosa. "Don Silvano Bedin – racconta – lanciò un appello per accogliere una ragazza con una figlia". Rispose presente. Varcò così la soglia della sua porta Elena, 33 anni, con la piccola Olga, 6 anni. Che ha ritrovato il sorriso, va a scuola, fa la prima elementare al Barco. "Solo la disperazione – racconta Marchetti – può spingere una mamma con la sua bimba ad attraversare in treno Ucraina, Slovacchia, Ungheria, Austria e Croazia lasciando dietro di sé gli affetti, il marito, la sua famiglia". Elena viveva a Kiev, è partita dal suo paese il 14 marzo. "Per lei è difficile trovare un lavoro – riprende –, ha una bambina, deve seguirla ogni giorno, il pensiero va sempre ai suoi cari che sono lontani, un pensiero angosciante. I miei figli, le nuore, le amiche e gli amici della parrocchia hanno cercato in tutti i modi di dare un aiuto con cibo, vestiti e giocattoli. E’ stato un gioco di squadra. Spero il mio sia un esempio, che altri siano pronti a dimostrare la loro solidarietà ad un popolo che soffre".