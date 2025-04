"I nostri ’fratelli’ della fabbrica"

Dietro il camice bianco classico dell’ottico, c’è il cuore pulsante di Andrea Borsetti che ha aderito con grande piacere all’iniziativa di solidarietà degli sconti nei negozi per i lavoratori Berco. Appena entri nell’ottica ’Rasconi’ ti accoglie come un fratello. "Non potevamo non essere dalla parte degli operai Berco – spiega –. Per noi sono amici e parenti. Rappresentano uno spaccato umano ed economico del nostro paese. Con alcuni di loro ho giocato a calcio. Dobbiamo dare tutto il nostro sostegno come attività a chi lotta per il posto di lavoro. Quando il comune e le associazioni di categorica ci hanno proposto questa iniziativa relativa alla scontistica, non abbiamo battuto ciglio e ci siamo subito adoperati per capire come applicare sgravi per i nostri ’fratelli’ Berco".