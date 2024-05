"I nostri giovani alle urne avranno un peso rilevante. Vinciamo al primo turno"

Il cuore dei giovani batte (anche) a destra. "A dispetto della narrazione che vorrebbe i giovani impegnati solo nel centrosinistra, Fratelli d’Italia si presenta, a Ferrara, come lista con più ragazzi candidati. Mi sembra un ottimo risultato". Fabio Roscani, deputato meloniano e presidente di Gioventù Nazionale, li chiama tutti per nome. Parla il loro linguaggio, veste i panni di militanza. E loro ricambiano idealmente la stima promettendo di impegnarsi per la città su vari fronti: dall’Università alle patologie alimentari, passando per i temi ambientali e la valorizzazione del palio. I quattro giovani candidati si presentano uno a uno: Alessandro Travagli, Francesco Azzolini, Camilla Mondini e Giampaolo Zurma. Il poker segue la scia del presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Alessandro Balboni capolista e a sua volta militante del movimento giovanile. "In questi cinque anni – scandisce l’assessore uscente – mi sono occupato spesso di giovani, in ossequio alle deleghe che mi sono state affidate a partire proprio da quella all’Università. Proprio con l’ateneo, che per il nostro territorio rappresenta uno straordinario valore aggiunto, questa amministrazione ha rinsaldato fortemente i suoi rapporti costruendo i presupposti affinché Ferrara diventasse davvero una città a misura di giovane". Poi i fondi europei, quelli regionali, il progetto Atuss per la riqualificazione (in chiave green) dei Bagni ducali e di piazza Travaglio. Insomma, Balboni rivendica di aver "lavorato con determinazione per dare centralità alla popolazione giovane". Una componente che, anche sul piano elettorale, secondo Roscani, "avrà un peso molto rilevante". "Questa città – scandisce il deputato – rappresenta un esempio di ottimo governo, grazie al sindaco Alan Fabbri, al lavoro dell’assessore Balboni e a quello dei ragazzi di gioventù nazionale. Ma c’è ancora molto da fare, ed è per questo che serve proseguire sulla strada intrapresa". E su questo, Roscani parla chiaro. "Qui puntiamo a vincere al primo turno – scandisce – e lavoriamo per questo".

f. d. b.