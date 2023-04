"I nostri prodotti al top negli Usa In Italia frenati dal Superbonus"

Dopo tre anni in cui il Covid e il long Covid hanno impedito l’organizzazione di manifestazioni di grande portata "c’è grande attesa" per il Coverings, la più importante fiera del settore ceramico in Nord America che ha aperto i battenti a Orlando. "L’interesse è molto alto da parte dei distributori e degli importatori che vedono i costi di logistica ridimensionarsi e sono comunque innamorati del prodotto italiano". La ceramica, racconta Filippo Manuzzi, amministratore delegato di Ceramica Sant’Agostino e vicepresidente di Confindustria Ceramica, si può apprezzare al meglio solo toccando con mano in "stand illuminati" dove "si possono esporre grandi formati, quelli più in tendenza" negli Stati Uniti.

Manuzzi, come si presenta la ceramica italiana a questo evento? Come sono i conti?

"Dimentichiamo il 2020, che è stato per mille motivi un anno anomalo. Siamo oltre il 2019 e in linea con il 2021, in alcuni mercati siamo addirittura sopra. Ma dobbiamo evitare di confrontarci con il primo semestre dell’anno scorso, dove abbiamo dei dati folli da gennaio a metà luglio per una sovrapposizione di problemi che hanno allarmato i distributori fino a spingerli a fare più stock di quello di cui avevano bisogno".

Il consumo di ceramica è rallentato?

"In alcuni mercati sì, come in Italia per la mancanza dei benefici avuti dal Superbonus, in Germania per l’aumento folle dei tassi di interesse. La Francia tutto sommato perde qualche punto in percentuale, ma è più che ragionevole in questo contesto".

E il mercato negli Stati Uniti?

"Quello americano è un mercato importante per l’industria ceramica Italia, uno dei primi per l’export. Un mercato dove il valore del marchio italiano è da sempre apprezzato e viene riconosciuto come riferimento".

Il mercato italiano, in particolare dopo la pandemia, è cambiato?

"Direi in maniera significativa. Dal Covid-19 in avanti i costi di logistica hanno sempre più messo in difficoltà le produzioni a basso valore aggiunto e di conseguenza gli americani stanno scegliendo la ceramica italiana, vista l’incidenza dei costi che ci sono per portare il meglio della ceramica via container sia sulla costa Est che sulla costa Ovest. C’è grande spazio per chi fa prodotti innovativi, esteticamente e tecnologicamente superiori perché il resto dei materiali vengono prodotti localmente".

Al Covering il Made in Italy si può toccare con mano, ci sono 60 marchi italiani in un padiglione rinnovato.

"Già nelle prime ore vediamo un netto miglioramento della qualità delle esposizioni oltre che dei prodotti. Prima si veniva qua e il linguaggio espositivo era un linguaggio tipico da distributori, oggi è quello che si rivolge a tutti, che parla fino all’utente finale tramite gli architetti, i dealers, i designer e gli importatori e distributori che da decenni supportano il Made in Italy".

Come procede l’interlocuzione col governo Meloni?

"Il governo ci sta dando una mano, come coda dei contributi che ci sono stati offerti rispetto agli aumenti dei costi energetici dell’anno scorso. La frenata del Superbonus ha fatto sì che ci sia uno squilibrio sul mercato interno. Ma il dialogo continua a esserci".

Paolo Tomassone