I novant’anni di Straferrara raccontati in un documentario

Una storia lunga 90 anni di rappresentazioni teatrali raccontata in un docu film. S’intitola ‘Straferrara 90 anni di applausi’, il documentario che verrà proiettato nella serata in programma mercoledì 12 aprile alle 21 al Cinepark Apollo in via del Carbone 35. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala dell’Arengo in Comune. All’incontro sono intervenuti l’assessore alla cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, la responsabile della Compagnia Straferrara Rossana ‘Cici’ Spadoni, l’attore e ideatore del documentario Stefano Duo e il regista Mattia Bricalli. Nel suo intervento l’assessore Marco Gulinelli ha ricordato che "la Straferrara è un’istituzione che lega Ferrara alla tradizione delle sue radici. Grazie di cuore soprattutto a Cici Spadoni e al suo entusiasmo, dal quale è impossibile non farsi coinvolgere, e al giovane regista Mattia, grande professionista, che rappresentano il senso della continuità attraverso le varie generazioni". Nel suo intervento Rossana ‘Cici’ Spadoni ha ricordato alcuni aneddoti della compagnia e le prime rappresentazione: "Non abbiamo mai smesso di esibirci, anche durante il periodo più difficile della pandemia siamo riusciti a salire sul palco. Una grande emozione raccontare i 90 di storia della Straferrara".

Il racconto di 50 minuti, che alterna anche documentazioni d’epoca e scene teatrali più recenti, è affidato principalmente alla narrazione di Rossana Spadoni, nata nel 1931, nello stesso anno della compagnia fondata dal padre, e ancora protagonista come attrice. Ideato da Stefano Duo per la regia di Mattia Bricalli, il docufilm racconta oltre 90 anni di storia della compagnia di teatro dialettale ferrarese. Tra le musiche che accompagnano lo spettatore c’è il brano ‘Aleynad Song’ del musicista ferrarese Roberto Formignani, socio fondatore dell’Associazione Musicisti Ferrara, mentre tecnico delle luci e fotografia è Valerio Pazzi. La Compagnia Straferrara fu fondata il 14 agosto 1931 da Ultimo Spadoni insieme a Mario Bellini, Piero Bellini, Renato Benini, Leonina Guidi Lazzari, Arnaldo Legnani, Umberto Makain, Norma Masieri, Erge Viadana. La prima recita avvenne il 3 settembre di quell’anno al teatro dei Cacciatori di Pontelagoscuro con la commedia ‘Padar, fiol e ...Stefanin’ e la farsa ‘L’unich rimedi’, scritte entrambe da Alfredo Pitteri.

Mario Tosatti