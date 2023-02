I numeri di Anteas "Fiore all’occhiello per il territorio"

Con i servizi di trasporto e di ambulatorio sociale, Anteas Copparo rappresenta uno dei fiori all’occhiello del territorio. I numeri, davvero impressionanti, sono stati illustrati dal coordinatore locale Saverio Menna al sindaco Fabrizio Pagnoni. Il gruppo di autisti volontari dispongono di un parco di sei automezzi (composto da tre autovetture attrezzate con carrozzina e tre veicoli multispazio con sollevatore e carrozzina) per rispondere con efficacia alle esigenze della comunità. Nel corso del 2022 sono stati percorsi 137.569 chilometri e sono stati effettuati 1.922 viaggi: 113 viaggi, per complessivi 6.725 chilometri, sono stati compiuti nell’ambito della convenzione con i servizi sociali gestiti dall’Assp, mentre 1.819, per un totale di 130.844 chilometri, sono stati richiesti direttamente dai cittadini. "La nostra attività è sempre più richiesta, apprezzata e sostenuta dai nostri utenti – ha spiegato Menna –. Possiamo essere soddisfatti e orgogliosi del servizio che abbiamo creato e dei livelli raggiunti".