I nuovi De Niro a Villa Mensa "Gran finale con i talenti sul palco"

Aspiranti attori crescono con il sogno di diventare i nuovi De Niro o DiCaprio. Sabato terminerà il percorso, che ha portato cento ragazzi da tutto il mondo a Copparo, in occasione del Tenda Summer School, per approfondire lo studio dell’arte, della recitazione e della cultura, in un corso intensivo condotto da professionisti internazionali. I partecipanti: ragazzi, con il sogno di diventare attori, provenienti da tutto il globo e discenti di Accademie d’arte, istituti artistici etc… selezionati ad hoc. Sabato sera, non più tardi delle ore 21, per portare a compimento il percorso intrapreso dai ragazzi, si terrà uno spettacolo tenuto proprio da loro, guidati da quattro mentori e registi.

A tal proposito è stato sentito Stefano Muroni, attore, eccellenza del territorio ed organizzatore del progetto. L’artista ci ha tenuto a sottolineare: "E’ grandioso che ragazzi di tutto il mondo si siano ritrovati proprio a Copparo, siamo abituati a sentir parlare di questi eventi nelle grandi città, invece eccoci". Ha aggiunto che i ragazzi hanno ricevuto la visita dei rappresentanti politici provinciali, locali e regionali, a sottolineare l’importanza dell’evento di respiro internazionale.

A ciò si aggiunge il fatto che: "Tutte le persone che parteciperanno allo spettacolo finale sabato, dormiranno negli hotel del nostro territorio, parliamo di più di cento persone, questo farà bene all’economia", ha affermato. Tutti invitati.

Jasmine Belabess