I nuovi dirigenti, ne parlano . Confindustria e Federmanager

Confindustria Emilia e Federmanager organizzano il convegno “Temporary e fractional management: un’alternativa per le aziende, un’opportunità per i manager”, che si svolgerà oggi alle 16.30 nella sede di via Montebello 33.

Il mondo del lavoro si sta evolvendo e si assiste al consolidamento di nuove figure professionali, come il temporary e il fractional manager. Il primo è un professionista esperto chiamato a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno di un’azienda con obiettivi ben definiti per un tempo determinato, mentre il secondo è un manager specializzato che suddivide il suo tempo lavorativo e lo distribuisce ad una o più società, in ognuna delle quali ha un obiettivo condiviso e definito, in genere a termine. Entrambe le figure si distinguono per la loro capacità di adattarsi con flessibilità e rapidità alle esigenze di un mercato sempre più dinamico. L’incontro si propone di mettere in luce vantaggi e caratteristiche di questi approcci, la cui diffusione è in aumento.

"Questa iniziativa – così Gian Luigi Zaina, vicepresidente Confindustria Emilia area centro – è mirata alla crescita della cultura d’impresa e fa parte di un ciclo dedicato agli imprenditori che hanno voglia di crescere e confrontarsi. Oggi molte imprese soffrono, non solo a causa dei limiti dimensionali e del particolare momento congiunturale sfavorevole per molte filiere, ma anche per la difficoltà di rendere più efficiente l’organizzazione". "In questa realtà produttiva dinamica e in continua trasformazione – sottolinea Massimo Melega, presidente di Federmanager –, anche il contributo dei manager si fa sempre più qualificato, anche per quanto riguarda l’adattabilità alle esigenze delle aziende, che cambiano ad un ritmo impensabile solo pochi anni fa. Ecco quindi l’importanza di conoscere approfonditamente queste, per certi aspetti nuove, formule manageriali".