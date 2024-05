"I nuovi reperti possono arricchire il museo"

Una pubblicazione che apre all’innovazione e traccia percorsi futuri per un museo che pulsa di quasi due mila presenza all’anno. E’ il libro di Daniele Biancardi che attraversa, sviscera, vive e presenta oggi, alle 17,30, "Il Museo archeologico ‘Guerrino Ferraresi’ di Stellata di Bondeno". A vent’anni esatti dall’inaugurazione, nel 2004, si spalancano le porte della conoscenza di un luogo di identità e di storia, che si trova nel borgo antico di Stellata, la frazione che con la sua Rocca Possente e i boschi di golena, si affaccia sul grande fiume. Una realtà culturale, ma anche di promozione turistici che, raggiunti i risultati, adesso ha un motivo in più per innovarsi. Storia e identità, ma ci sono nuove sfide: "Con questa pubblicazione – sottolinea Biancardi - si può pensare ad un riallestimento del museo, incrementandolo con tutti i reperti raccolti nelle sei campagne di scavo di Pilastri e di altri reperti che si stanno censendo, emersi nelle campagne di superficie". Cosa serve? "Tecnologia e video – risponde Biancardi -, ma anche pannelli con sintesi in inglese e tedesco, in relazione ai cicloturisti stranieri che arrivano a visitare il museo facendo tappa mentre attraversano la destra Po. Poi ancora qr code che inquadrati, illustrino approfonditamente il reparto dal suo ritrovamento". Daniele Biancardi, promotore in prima persona della nascita del Museo "Ferraresi" ai tempi in cui fu amministratore, traccia i retroscena partendo dalle primissime scoperte archeologiche del territorio, dialogando con i refernti del Gruppo Archeologico di Bondeno che, con lui, operano per il buon funzionamento della struttura. Come era nata vent’anni va l’idea di realizzare a Stellata un museo archeologico? "Agli inizi degli anni Cinquanta erano state fatte due scoperte molto interessanti, direi fortuite – racconta Biancardi - in relazione allo scavo dell’argilla della Fornace Grandi a Bondeno e alla costruzione di un ponte in località Santa Maddalena dei Mosti. Da quel momento si diffuse l’esigenza di avere un museo archeologico dove esporre questi reperti". Ma non è stato semplice: "Occorreva sensibilizzare la pubblica amministrazione per perfezionare una convenzione con la Soprintendenza archeologica dell’Emilia Romagna a disporre il deposito temporaneo reperti – aggiunge - poi individuare un edificio dove collocarli, poi trovare le risorse economiche per l’allestimento del museo. Sono serviti circa dieci anni per realizzarlo".

Claudia Fortini