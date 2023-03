I nuovi schiavi Arruolava braccianti e tratteneva metà paga ‘Caporale’ indagato

di Federico Malavasi

Arruolava braccianti approfittando del loro stato di bisogno e li mandava a faticare nei campi di aziende agricole sparse tra le campagne del Ferrarese, Bolognese e Ravennate. In cambio pretendeva dagli operai il 40 o addirittura il 50% del salario, costringendoli di fatto a pagare per lavorare. Un sistema di sfruttamento ben oliato che, secondo le ricostruzioni della guardia di finanza, avrebbe permesso al ‘caporale’ di intascarsi oltre 170mila euro nell’arco di tre anni. Quel presunto giro di manodopera agricola è finito al centro dell’operazione ‘Al Capone’, coordinata dal pubblico ministero Ombretta Volta e condotta dai militari delle fiamme gialle di Comacchio. Nei giorni scorsi la procura ha chiuso le indagini su un 42enne pachistano residente ad Argenta. Lo straniero è stato denunciato per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nel corso delle indagini, condotte attraverso un’attenta attività di osservazione, pedinamento e controllo, i militari hanno ricostruito il modus operandi del presunto ‘caporale’. Lo straniero ingaggiava connazionali su richiesta delle aziende agricole (dodici in tutto, completamente estranee all’attività illecita dell’indagato) per lavori stagionali che andavano dalla potatura alla semina fino alla raccolta dei prodotti. In cambio dell’impiego – di cui gli operai avevano assoluto bisogno per mantenere se stessi e le proprie famiglie – il 42enne chiedeva una parte del salario guadagnato dai braccianti. Una sorta di ‘stecca’ che poteva arrivare fino alla meta di quanto incassato dai lavoratori, ai quali veniva versato uno stipendio che oscillava tra gli 800 e i 1.200 euro al mese. Il presunto ‘caporale’ si occupava anche del trasporto degli operai nei campi e del loro alloggio, sistemandoli in stanze fatiscenti e prive dei minimi standard igienici e sanitari. Per assicurarsi la sua quota di guadagno, l’intermediario accompagnava di persona gli operai al bancomat, dove faceva loro prelevare le somme a lui destinate. In alcuni casi, per far fronte alle esose condizioni imposte del presunto sfruttatore, i connazionali dovevano addirittura aumentare le ore di lavoro e sottoporsi a pesanti straordinari. Con tali metodi, nell’arco di tre anni l’uomo sarebbe riuscito a sfruttare il lavoro di cinquanta operai. Tra gli elementi raccolti dai finanzieri a carico dell’intermediario ci sono anche diversi documenti, trovati e sequestrati durante la perquisizione nella sua abitazione. Tra questi, i ‘libri mastri’ sui quali annotava in modo puntuale e sistematico i nomi dei lavoratori gestiti, le ore prestate e le somme di denaro ottenute.

Insomma, il quadro ricostruito dagli inquirenti restituisce la fotografia di un sistema "perfettamente organizzato" che metteva l’indagato nella posizione di "monopolizzare" il mercato del lavoro dei braccianti agricoli. Operai che spesso, come puntualizzano gli inquirenti, sono "immigrati che vivono in particolari condizioni di vulnerabilità e costituiscono un potenziale bacino d’offerta di lavoro sottopagato e dequalificato".