I nuovi ufficiali e cavalieri. Medici, militari e studiosi. Ecco i ferraresi premiati

Sono sette i ferraresi a cui ieri mattina è stata consegnata l’onorificenza. Gabriele Anania, dirigente medico della sezione di Chirurgia generale e toracica del Sant’Anna e docente, è stato insignito dell’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A Stefano Ansaloni l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Ansaloni è comandante del corpo intercomunale di polizia locale dell’Alto ferrarese. A Leda Cavicchi Tassinari, attiva sostenitrice delle iniziative della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Anche al tenente colonnello Alessandro Masi, ufficiale dell’Aeronautica in servizio alla base Nato in Belgio, è andata l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Riccardo Modestino, da ieri Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, ha svolto per circa 40 anni l’attività professionale in vari servizi sanitari e ospedalieri pubblici della provincia di Ferrara. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche. Anche Silvia Paparella, amministratore delegato di Ferrara Expo e di Ferrara Fiere Congressi, ha ricevuto ieri mattina il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. La medesima onorificenza è andata infine ad Alfio Pesci, dipendente Telecom in quiescenza e da molti anni impegnato nel mondo del volontariato.