I paesaggi di Pini. Venti tele esposte alla galleria Dosso Dossi

Saranno oltre venti le tele che l’artista Alfredo Pini esporrà da oggi al 29 ottobre alla galleria Dosso Dossi di via Bersaglieri del Po 25. Con tema il paesaggio urbano, un paesaggio inteso non solamente come insieme di strade e architetture, ma soprattutto come luogo nel quale viviamo, interpretato da diversi punti di vista. Il titolo allude a una caratteristica comune a tutte le opere esposte: l’assenza di una descrizione particolareggiata, dove auto ed edifici sono dipinti con pennellate veloci e sintetiche.