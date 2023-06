"I paesi non sono una pattumiera No ai fanghi usati come fertilizzanti"

È stato riaffermato l’altra sera a Portomaggiore il no alla costruzione di un impianto di trasformazione dei fanghi da depurazione in fertilizzanti a Portoverrara, nel Portuense, al confine con il comune di Argenta. Il progetto era stato bocciato dai comuni dell’Unione Valli e Delizie (Portomaggiore, Argenta e Ostellato) e l’altra sera anche dal Coordinamento NoFanghi, nell’assemblea pubblica ospitata nell’elegante sala consiliare di Portomaggiore. L’organismo coinvolge i territori dei tre comuni dell’Unione e ha lanciato anche una petizione che ha già raccolto già centinaia di firme e che proseguirà ad Argenta e Portomaggiore in occasione dei giorni di mercato settimanale. E’ una forma di dissenso democratico che ripercorre le orme della petizione del 2019, in occasione del progetto precedente, sempre della stessa azienda, che aveva raccolto oltre 1.200 firme e determinato una levata di scudi di tutte le istituzioni locali, bloccando l’operazione. Il progetto è sul tavolo della Regione, dove è stata avviata la procedura di Via, Valutazione di impatto ambientale. In sala consiliare era palpabile il timore della popolazione per un progetto che sarebbe dannoso per la salute pubblica, il deterioramento della rete viaria, l’agricoltura e il deprezzamento degli immobili. Rispetto al progetto precedente l’impianto dovrebbe lavorare 60 mila tonnellate all’anno, più 18 mila tonnellate di correttori (reagenti e calce) per un totale di 78 mila tonnellate all’anno. Le 78 mila tonnellate dovrebbero essere smaltite in 2500 ettari di campi agricoli (40 tonnellate per ettaro), prevalentemente nelle valli del Mezzano. Gli scandali avvenuti in Lombardia e Veneto, ma non solo, sono stati portati all’attenzione da Attilio Bonetta, un biologo ambientalista del Pavese. Ha raccontato della Lomellina, territorio che sta scontando le ricadute negative dello spandimento dei fanghi. "C’è una lobby potente sui fanghi da depurazione – ha evidenziato – si cerca di tenere nascoste le criticità e i rischi". Giovanni Tavassi, portavoce del Coordinamento, ha evidenziato le conseguenze che potrebbero manifestarsi per quanto riguarda l’inquinamento dei campi agricoli e della falda acquifera derivante da spandimento, senza controlli, di fanghi provenienti dai depuratori civili . Il vicepresidente del Comitato, Marino Mingozzi, nel suo intervento ha messo in guardia dai possibili problemi per la viabilità, con il transito di 5.000 camion all’anno in un territorio fragile e soggetto alla subsidenza.

Franco Vanini