I palazzi storici si riempiono di note ‘PianoEstense’, emozioni sui tasti

Una manifestazione pianistica organizzata per creare una cornice di musica dedicata al pianoforte nei palazzi della città: è ‘PianoEstense 2024’, in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno. L’iniziativa è stata presentata dall’assessore al Turismo Matteo Fornasini, dal presidente dell’associazione LiFe Marco Zaccarini, dall’ideatrice del progetto Ilaria Borraccetti, dal direttore di Ferrara Musica Dario Favretti, dalla direttrice Conservatorio Frescobaldi di Ferrara Anna Maggese e dal titolare di Delphi International Riccardo Cavicchi. "Un’iniziativa molto significativa e assolutamente originale – ha sottolineato l’assessore Fornasini – che si realizza grazie a un lavoro di squadra tra istituzioni pubbliche e soggetti privati per un evento di natura culturale, capace di creare un grande indotto turistico. Le location sono state scelte sono tra le più belle e prestigiose della nostra città. Grazie a questa manifestazione verranno ulteriormente valorizzate e arricchite".

‘PianoEstense’ è una manifestazione pianistica creata per avvolgere in un’atmosfera suggestiva di musica e cultura condivisa tutta la città, realizzando in alcuni dei palazzi più belli di Ferrara una splendida cornice per un intero weekend di musica dedicato al pianoforte. Dal venerdì pomeriggio 7 giugno, giorno in cui si terrà l’inaugurazione a Palazzo Roverella alle 18, fino alla domenica 9 alle 18, nelle location prescelte si terranno le varie esibizioni pianistiche di coloro che si saranno candidati a vario titolo (professionisti, amatori, studenti del conservatorio e scuole di musica) con un proprio programma. Il festival nasce con lo scopo principale di diffondere la cultura e la bellezza della musica classica, anche se è previsto che alla manifestazione vengano proposti pure generi diversi, musica da film e composizioni originali.