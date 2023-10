I parà alzano bandiera bianca: "Volontari pronti a far risorgere il bilancione di Contrapò. Il conto era di 3mila euro"

Con la rete finita in fondo alle acque limacciose del fiume – l’accendino che una notte brucia lento nelle mani dei vandali – è affondata, inutile l’ancora della memoria, la storia del bilancione di Contrapò, al balanzon ad contrapò, frammenti di volti e risate, come quella cristallina di Nonna Edi che gli aveva dedicato una poesia. Ci ha provato Maurizio Grazi, presidente dell’associazione paracadutisti d’Italia sezione di Ferrara, a salvare questa storia. La mano che spazza il tavolo dalle carte per la rabbia. Ma ancora una volta è andata male. Un’associazione che avrebbe voluto dare nuova vita alla struttura si è dovuta arrendere. Avrebbe dovuto pagare tremila euro all’anno. Questo il conto che ha presentato Arpae, ente della Regione, ennesima beffa di una vicenda che fa sbiadire la donchisciottesca lotta contro i mulini a vento. Quell’ammasso di travi e legno marcio, una latrina a cielo aperto per improvvisi bisogni di qualche clochard, resterà così.

C’è pure una barca sul fondo, ennesimo sfregio dei vandali. Grazi, il volto fiero, racconta da una stanza che aveva dato alloggio tanti anni fa alle suore dell’ospedale. Ha lottato come un leone, per salvare l’eredità di Romolo Cavalli, padre di sei figli costruì il bilancione sull’argine del Po nel 1949, di giorno lavorando nei campi, la notte pescando pescegatti e scardole per nutrire lui, la famiglia, il paese. Anni grami. Poi venne Italo Ferri, è il 1967, detto il Moro, operaio e pescatore, che alla struttura diede un volto nuovo. Lo chiamavano Miscela, Luigi Bertazzini, è il 1981, perché lavorava alla Caffè Krifi, un’altra Ferrara. "Sembra una maledizione – racconta, le foto in bianco e nero a mostrare com’era e come non sarà più, perché i miracoli non sempre riescono –. Prima l’abbiamo salvato grazie a una mobilitazione popolare dalla follia della burocrazia che, in quattro aride righe, pretendeva il progetto su carta del bilancione. Ma come si fa a chiedere un progetto di una struttura fatta da un pescatore nel dopoguerra". Ma, impresa che sembrava impossibile, i paracadutisti riescono a dimostrare alla Regione che una carta non può esserci. Il bilancione è salvo. La storia si avvicina, anni 2018-2019. "Una follia – dice Grazi, allora a capo di 250 uomini, il paracadute impresso nel cuore, primo nucleo di Protezione civile, partivano per terremoti e alluvioni –, avevamo fatto più volte la domanda alla Regione per avere la concessione, non ci hanno mai risposto. E poi arriva quella tegola". I parà la sfangano anche grazie all’avvocato Daniela Milanesi. Riescono tra carte bollate ad aver ragione sulla pretesa dell’Arpae che chiedeva oltre 70mila euro, fattura arrivata con la raccomandata nella cassetta delle lettere. "Ci hanno chiesto il canone per la concessione – racconta – dal 2000 al 2020, 70.953 euro e 15 centesimi. Abbiamo dovuto fare i salti mortali, una pretesa assurda". E’ il rompete le righe. "Abbiamo un bilancio di 500 euro, l’abbiamo spuntata ma i nostri volontari hanno detto basta". Bandiera bianca? Non è da Maurizio Grazi, cuore di parà. Che fa un ultimo estremo tentativo. Siamo ai giorni nostri, trova un’associazione pronta a far risorgere il bilancione dal fumo dell’ultimo raid dei vandali. Parlano con Arpae. "Hanno chiesto a questo gruppo di volontari quasi 3mila euro. Ma come? Salvano una tradizione che affonda le radici nel dopoguerra, un monumento alla memoria. E devi anche pagare? Basta". Il bilancione di Contrapò, nelle rime baciate della poesia di Nonna Edi, è ai titoli di coda. Suona il silenzio.