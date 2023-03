I parcheggi finiscono sotto le ruspe "Via Piangipane, raffica di disagi"

di Mario Bovenzi "Ringrazio i clienti che continuano a varcare la soglia del mio negozio". Lo scrive – a caratteri cubitali in un cartellone in vetrina – l’edicolante Davide Beccati. Si affaccia su via Piangipane il suo negozio dove si trovano anche ‘bionde’ e mezzi toscani per chi ancora fuma pesante. Una striscia d’asfalto lo separa dal cantiere, le zolle rimosse all’interno dell’aiuola che fino a qualche tempo fa aveva ospitato piante non troppo in salute. Ma era comunque un belvedere. Adesso, ormai da un mese, gli operai sono al lavoro in quell’angolo che è diventato un cuneo dove si imbottiglia il traffico, una spina nel fianco per residenti e commercianti. In fondo un bar che appare e scompare oltre il profilo delle ruspe e delle transenne. Ringrazia i clienti perché con "il pessimo progetto e la pessima organizzazione dei lavori" – così scrive sul poster – molto probabilmente avrebbe abbassato la saracinesca. "Vogliono fare una ciclabile? Benissimo se questa è la filosofia di fondo ma che almeno non provochino disagi". Non usa mezzi termini. "E’ un danno enorme – riprende –, i clienti non riescono a fermarsi. E non sarà un problema legato ai tempi del cantiere. Qui, su questo...