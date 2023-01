"I parcheggi servono a chi lavora"

Dopo l’intervento da parte del direttivo provinciale di Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) che chiedeva una riduzione degli spazi riservati ai parcheggi in piazza del Popolo nell’ambito del progetto ‘Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo’, giunge la replica della presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Copparo Paola Bertelli. La referente dell’associazione di categoria sostiene che "i parcheggi sono fondamentali e lo sostengo a ragion veduta per l’esistenza e lo sviluppo delle attività del commercio, specie in un centro storico di una città come la nostra che è anche il punto di riferimento delle frazioni. Un centro commerciale naturale costituito da attività di vicinato deve essere servito in maniera fisiologica da parcheggi di capienza adeguata. È un parere non solo istituzionale ma che è supportato da un’esperienza professionale condotta in prima persona come commerciante; un’esigenza certamente sentita da tanti miei colleghi che mi hanno chiesto di intervenire per avere i necessari chiarimenti al Comune". Chiarimenti che, nei giorni scorsi, erano stati forniti dall’amministrazione comunale, che aveva evidenziato come, allo stato il ‘riscontro definitivo sull’esatto dimensionamento dei nuovi posti auto non è pienamente possibile semplicemente perché è ancora in corso la fase di progettazione esecutiva, successiva alla condivisione con le associazioni di categoria, con la commissione consiliare e con la comunità tutta: dunque si stanno ancora studiando nel dettaglio i vari punti degli interventi in cui saranno investiti di 3.490.000 euro, grazie a risorse del Pnrr. Tuttavia nel progetto definitivo, presentato dall’architetto Mauro Crepaldi, dei circa 170 parcheggi attualmente presenti in piazza del Popolo una quindicina verranno redistribuiti nelle piazze e nelle vie limitrofe. Di questi due verranno assorbiti dai piazzali di sosta con le colonnine elettriche, che necessitano di superfici maggiori: quindi da sei posteggi normali se ne otterranno quattro per auto elettriche. Nel nuovo parcheggio di piazza del Popolo i posti auto saranno ottimizzati a vantaggio delle attività commerciali, in particolare per aumentare le aree per le distese’.

In conclusione del proprio intervento, Paola Bertelli ricorda che "le attività commerciali, ormai dal 2020, hanno subito prima gli effetti di una emergenza sanitaria e ancora oggi sono alle prese con uno smisurato caro energia. L’esistenza delle attività di vicinato e le loro richieste - legittime e fondate - non sono certamente un ‘gioco’ , perché le imprese di prossimità costituiscono un presidio economico, sociale e di legalità indispensabile per una comunità e per il suo centro storico".

Valerio Franzoni