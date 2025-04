’I partiti in Italia’ spiegati da Piero Ignazi

"I partiti in Italia", è il tema della conferenza di Piero Ignazi, che si terrà questa mattina alle 10 nella sala consiliare di Portomaggiore. Rientra nel progetto di supporto alla crescita della classe dirigente, è organizzato dal Partito Democratico e sostenuto dalla Fondazione L’Approdo con l’obiettivo di cominciare a costruire una cassetta degli attrezzi politici. La segreteria provinciale del Partito Democratico di Ferrara ha deciso di dare seguito al percorso di formazione intrapreso la scorsa primavera per sostenere chi aveva deciso di candidarsi alle elezioni amministrative del 2024 sul territorio, e lo fa allargando la platea e le tematiche. Nasce così Mosaico, un progetto di formazione politica rivolto a iscritte e iscritti del PD, ma anche a chi non è iscritto e nutre interesse per la politica, ossia l’organizzazione della polis. Piero Ignazi è un intellettuale di livello internazionale. Ha percorso quasi tutte le tappe della carriera universitaria nell’ateneo bolognese, iniziando come ricercatore confermato (1984), poi dopo essere stato professore associato di Scienza politica alla Facoltà di Economia dell’Università della Calabria dal 1998 al 2000 è diventato professore ordinario di Politica comparata nel 2000.