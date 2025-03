I passi avanti dei medici. Cure palliative a ogni età. Una rete di assistenza. E la terapia ha dignità

"Conservare l’identità delle cure palliative in epoca Pnrr: punti di forza e di debolezza". Questo il titolo del convegno che si svolgerà oggi, dalle 8 alle 16, nell’aula magna del Polo Didattico all’ospedale di Cona.

Obiettivo dell’appuntamento scientifico è quello di far conoscere non solo la Rete delle Cure Palliative ma anche le possibilità terapeutiche offerte ai cittadini su tutto il territorio ferrarese. Si parlerà di varie tematiche, tra cui l’impatto del Pnrr e del Decreto 77, la “terapia della dignità”, l’utilizzo del metadone, le cure palliativa nel malato di Sla, quelle domiciliari e quelle per i pazienti oncologici, il supporto infermieristico nella continuità ospedale – territorio, la carta di Firenze e l’aspetto formativo. La rete di cure palliative si fonda su un approccio integrato e multidisciplinare volto a garantire il miglior supporto possibile a persone con malattie avanzate e incurabili, nonché ai loro familiari. Il Servizio si sviluppa attraverso una rete di attività che, in sinergia, si occupano di offrire assistenza medica, infermieristica, psicologica, sociale e spirituale, in un contesto che promuove la qualità della vita e il sollievo dalla sofferenza.

Diretta dalla dottoressa Loretta Gulmini (nella foto), è presente nei 3 distretti provinciali riguardanti i 4 nodi della rete stessa. Questi ultimi rappresentano i settings assistenziali: nodo ospedale, nodo ambulatorio, nodo Hospice, nodo domicilio/ Cra e sono tra loro connessi da modalità organizzative condivise per perseguire i comuni obiettivi di assistenza e di continuità delle cure. L’assistenza è rivolta a malati di qualunque età e non è prerogativa della fase terminale della malattia. Possono infatti affiancarsi alle cure attive, fin dalle fasi precoci della patologia cronico-degenerativa di natura oncologica e non oncologica (cure palliative simultanee), controllare i sintomi durante le diverse fasi della malattia, prevenendo o attenuando gli effetti del declino funzionale (cure palliative e cure palliative di fine vita).

Per soddisfare i bisogni dei malati e delle loro famiglie è necessario garantire il passaggio graduale dalle cure attive alle cure palliative, attraverso la condivisione degli obiettivi di cura. Questo in linea con le attuali caratteristiche demografiche della popolazione del territorio ferrarese, che conta circa 342.000 abitanti con indice di vecchiaia di 269 anziani ogni 100 giovani (dato 2022). "L’invecchiamento della popolazione – afferma la dottoressa Gulmini – si traduce in aumento di incidenza della fragilità clinica associata alle comorbidità e i conseguenti plurimi trattamenti terapeutici compresenti. A latere si osserva un progressivo accrescimento delle problematiche sociali che rendono complessi i percorsi assistenziali territoriali e che richiede una continua integrazione tra tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese le organizzazioni non-profit ed i servizi sociali territoriali. Per questa rete risulta strategica l’interfaccia tra l’equipe di cure palliative e l’equipe di oncologia/oncoematologia, in grado di garantire l’attivazione di cure palliative precoci". Il modello organizzativo di Ferrara vede al suo interno La Rete di Cure Palliative/Hospice, una equipe medica di palliativisti e un medico Palliativista Pediatra che lavorano in forte integrazione con i servizi territoriali e ospedalieri e con il terzo settore, fortemente presente sul territorio Ferrarese, con le associazioni Ado e Ant.