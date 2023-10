I pensionati di Ferrara si mettono in gioco: "Pilastri della società"

Hanno trascorso una mattina divertente i pensionati di Cna che hanno festeggiato insieme alla Cna di Ferrara la giornata internazionale delle persone anziane, fissata dall’Onu il primo di ottobre. Giochi da tavolo da fare in compagnia per stimolare la memoria e i ricordi. "Questo incontro, come tutti quelli che organizza Cna, serve a dare valore ai pensionati – afferma Franco Mingozzi, presidente di Cna Pensionati Ferrara – dobbiamo sempre ricordare che i pensionati hanno dato e continuano a dare tanto alla società, abbiamo deciso che meritano anche un po’ di divertimento". "L’essere anziani non deve essere vissuto come una situazione negativa, anzi è tutto il contrario – spiega Ida Bruneo, responsabile di Cna Pensionati Ferrara – con questa mattinata vogliamo dimostrare che si può giocare e divertirsi a tutte le età". La mattinata è stata organizzata con l’Associazione Giovani nel Tempo che ha portato alcuni dei suoi giochi da tavolo scelti e pensati per le persone anziane con l’aiuto di psicologi e geriatri. "I nostri giochi servono a creare un sano momento di condivisione e divertimento – dice Laura Guidi, presidente dell’Associazione – aiutano a mantenere attiva la propria giornata e la propria mente, sono infatti pensati per sviluppare e aiutare sensi come la memoria". Antonella Cerchier, vicepresidente di Giovani nel Tempo, sostiene l’importanza del divertimento: "Dobbiamo vivere l’età con serenità".