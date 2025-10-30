I pensionati tornano al lavoro. Finanzieri in congedo, passo avanti: "Arruolati da prefettura e procura"

"Un’idea innovativa, un passo avanti", non nasconde la soddisfazione il prefetto Massimo Marchesiello. Insieme al procuratore capo Andrea Garau e al Giovanni Pasqualini, presidente della sezione locale dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia (Anfi), ha messo la firma – ieri mattina, Palazzo Giulio d’Este – alla convenzione che consentirà ai due enti di avvalersi della collaborazione dei volontari in congedo delle Fiamme Gialle. Verranno reclutati – hanno detto presente – già una decina di iscritti. Sei saranno arruolati dalla prefettura, quattro varcheranno l’ingresso della procura. Si occuperanno – alla fine è il lavoro che hanno fatto per una vita – delle pratiche che riguardano i bandi per il Pnrr, passeranno ai raggi ’x’ le aziende, controlleranno registri, bilanci. Il mestiere loro che in questo caso faranno comunque in supporto al personale sia della prefettura che delle procura delle repubblica.

Con una metafora, due piccioni con una fava. Da una parte persone ancora attive torneranno a rendersi utili, verranno valorizzate. Dall’altra risolveranno un bel problema alle due istituzioni, come altre in Italia alle prese con carenze d’organico, personale che va in pensione, figure storiche che hanno svolto mansioni per anni negli uffici e che, finalmente, chiudono la parentesi con una lunga parte delle loro vita per dedicarsi di più a famiglia e hobby. "In questo modo – precisa il prefetto – recuperiamo risorse umane importanti, parliamo di persone che hanno 60 anni o poco più, persone in gamba. Che hanno inoltre alle spalle una notevole esperienza e che mettono passione e professionalità in quello che fanno". "Daranno una bella mano, un aiuto agli uffici che spesso hanno una pianta organica insufficiente", interviene il procuratore capo Andrea Garau. A dirlo, a raccontare questa situazione di sofferenza sono del resto i numeri. In procura – l’organico dovrebbe essere di 30 unità – si contano 25 figure (il 13% in meno). In prefettura a fronte di una pianta organica di una quarantina di dipendenti a mancare sono otto figure (siamo attorno a percetuali che oscillano tra il 20 e il 30%). "Il nostro sarà un contributo del tutto volontario, lavoreremo gratuitamente. Le competenze le abbiamo". Le materie finanziarie pane per i loro denti. Avranno diritto ad un rimborso chilometrico, per gli spostamenti. Questa voce verrà garantita grazie alla Cassa di Risparmio di Ravenna, che ha messo sul piatto un contributo economico a copertura degli oneri assicurativi e rimborsi spese sostenuti per l’attuazione della convenzione. "Siamo davanti ad un esempio virtuoso, una sinergia tra istituzioni e associazioni del terzo settore per la promozione della legalità e della sicurezza. Accogliamo con gratitudine la disponibilità e la professionalità degli associati dell’Anfi per la realizzazione di questi obiettivi", il benvenuto nei ranghi del prefetto. La firma c’è, si comincia. Anzi, si ricomincia. Una seconda vita.