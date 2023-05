I pericoli celati dietro ai social media

Ecco la prova della classe di 8th B della scuola Smiling International School, i cronisti sono coordinati dalla prof Cristina Rinaldi.

Testo:

Al giorno d’oggi i social media sono una parte fondamentale della nostra quotidianità, infatti

solamente l’anno scorso si conta che gli iscritti ai social media sono aumentati di 227 milioni, portando gli utenti a un totale di 4,70 miliardi nel mondo. Le applicazioni che usiamo tutti i giorni hanno certamente molti aspetti positivi, ma bisogna tenere gli occhi aperti in quanto si possono nascondere alcune insidie. Un problema ampiamente diffuso oggi è ad esempio la dipendenza dai nostri smartphone: si manifesta con sintomi di astinenza quando si è offline o quando si sta per un periodo prolungato senza il proprio dispositivo. Stress, aggressività e isolamento sono conseguenze dell’abuso di dispositivi elettronici ed è stato stimato che almeno il 5-10% della popolazione mondiale ha una dipendenza da internet. Il nostro cellulare è sempre con noi e lo utilizziamo anche quando non dovremmo, infatti, il dizionario Treccani ha introdotto nella nostra lingua un nuovo termine per indicare coloro che camminano in città utilizzando il cellulare noncuranti dei pericoli della strada; stiamo parlando degli ’zombie’. Molti decessi sono già stati registrati proprio a causa di ciò, com’è accaduto in Cina: una donna, attraversando la strada, è stata investita da ben due veicoli poiché era intenta ad usare il suo smartphone; purtroppo la donna è morta. L’uso eccessivo di tecnologie online comporta anche altri pericoli, tra i quali l’immissione in rete dei propri dati personali con il rischio della loro compromissione. Privacy viene tradotto direttamente dall’inglese come “riservatezza”ed è come una bolla che protegge tutti i dati più preziosi di ogni individuo, negandone l’accesso ad altri. La violazione della privacy è punita dalla legge oltre a causare enormi danni alla vittima come l’appropriazione illecita dei dati sensibili, conti bancari, foto, video e cartelle personali. Coloro che vengono violati dovrebbero notificare al Garante della privacy. Altro grande problema che può nascere dai nostri dispositivi elettronici è il cyberbullismo, un’aggressione continua sotto forma di offese, minacce e molestie telematiche. Questi atti comportano conseguenze molto gravi: isolamento sociale della vittima, depressione, attacchi di panico e tentativi di suicidio. Tutti questi effetti sono causati non solo dal cyberbullismo, ma anche da un’altro fenomeno molto rischioso, lo stalking. Lo Stalking è l’intrusione sgradita nella vita privata altrui da parte di un persecutore che sviluppa un’ossessione verso un individuo specifico. Lo stalker può assumere 5 diversi profili: il risentito, il molestatore, il rifiutato, il corteggiatore e il predatore. Possiamo affermare che i nostri dispositivi elettronici sono utili nella vita, ma non dobbiamo abbassare la guardia in quanto il pericolo che può nascondersi nella rete è reale seppur non tangibile.