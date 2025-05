"I pescatori hanno diritto ai risarcimenti"

Gianella*La scadenza è passata ormai da mesi e la Regione Emilia Romagna non ha ancora presentato la documentazione, non riesco a capire i motivi di questo ritardo. Mi riferisco all’applicazione della legge 102, norma che consente di avere un risarcimento per le calamità ed emergenze che oscilla tra il 5 e l’80% del danno subito, mi riferisco ai danni che i pescatori stanno affrontando proprio per il flagello del granchio blu. In genere con i fondi a disposizione viene concesso un ristoro che è compreso nella percentuale del 15 e 20%. E’ pur sempre qualcosa per un settore così martoriato, eppure la Regione Emilia Romagna quest’anno non si è ancora mossa a differenza della Regione Veneto che invece ha presentato e da tempo la documentazione. E’ vero, va detto, che le carte possono essere presentate anche dopo quella scadenza ma in questo modo l’iter finisce per accavallarsi, si creano forti problemi, diventa tutto più difficile. Nei prossimi giorni presenterò in Regione un’interpellanza proprio per capire perché sta succedendo questo, perché non si è ancora proceduto. Il ministro Francesco Lollobrigida ha equiparato l’acquacoltura all’agricoltura proprio per dare la possibilità di accedere ai fondi che stanzia la legge 102. Mentre lo scorso anno, per il danno subito l’anno precedente (quindi 2024 sul 2023) la Regione aveva presentato in tempo tutta la documentazione al ministero per tempo rispettando le scadenze, quest’anno così non è stato. I pescatori hanno diritto a questi soldi che, anche se non coprono tutto il danno, sono comunque un aiuto. Parliamo di pescatori di Goro e Comacchio, a questo punto mi attiverò per chiedere risposte a questo grave comportamento".*consigliere regionaleFratelli d’Italia