I pescatori in trincea contro le regole Ue

COMACCHIO

di Valerio Franzoni

Le marinerie emiliano-romagnole si sono riunite ieri al porto di Rimini per una manifestazione pacifica di protesta contro il Piano d’azione proposto dalla Commissione europea che prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di ulteriori aree marine protette. Per questo associazioni e sindacati di categoria (Legacoop Agroalimentare, Agci Agrital, Confcooperative FedAgriPesca, Coldiretti Impresapesca, Federpesca, Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Pesca) tutte unite, hanno deciso di lanciare un segnale forte con la mobilitazione nazionale che ha visto anche l’adesione delle marinerie dell’Emilia-Romagna con la manifestazione di ieri a Rimini. "È stata una delle poche manifesta unitarie che ha visto insieme il mondo della rappresentanza di cooperative, imprese e lavoratori – afferma Vadis Paesanti (Alleanza Cooperative Italiane) – e ciò è particolarmente significativo. Il Piano d’Azione proposto dalla Commissione europea metterebbe a rischio imprese e avrebbe fortissimi impatti occupazionali e sociali. Quindi, il messaggio che è abbiamo ad una sola voce lanciato è ‘salviamo la pesca e il comparto’. Speriamo che questo grido resti alto e contribuisca allo scopo di salvaguardare imprese e famiglie che lavorano nel settore. E a salvaguardare una nostra eccellenza: la pesca e il suo prodotto, che è la cosa più nobile e salutare per i consumatori".

A fianco dei pescatori, dal porto di Caorle, è scesa anche l’eurodeputata della Lega Rosanna Conte, impegnata nella battaglia contro il Piano d’Azione, recentemente bocciato dalla Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati: "Siamo di fronte al tentativo di distruzione della pesca italiana. Per questo, mi unisco convintamente alla protesta dei nostri pescatori. Vietare la pesca a strascico significa affossare un settore chiave per la nostra economia del mare. Significa ridurre ancora la nostra flotta, veder chiudere aziende e sgomberare il campo alle importazioni da Paesi extra-UE che nemmeno rispettano le nostre stesse regole, figuriamoci se hanno gli stessi standard. I pescatori italiani hanno in questi anni speso risorse, tempo, energie per perseguire l’obiettivo di una pesca sostenibile e la Commissione europea dovrebbe riconoscere questi sacrifici e venire incontro alle esigenze di una categoria la cui stessa esistenza è messa in serio pericolo da provvedimenti ‘green’ solo a parole che rischiano, paradossalmente, di non avere alcun effetto sull’ambiente, perché andrebbero nei fatti ad aumentare il pescato di origine extraeuropea, prelevato senza regole e senza tutela delle risorse ittiche, che finisce sulle tavole degli italiani". Secondo l’eurodeputata Conte, dunque, "Ora più che mai serve fare fronte comune a difesa dei nostri pescatori, affinché Bruxelles faccia un passo indietro".