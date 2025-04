I piani del Gruppo Hera . Investimenti nel Ferrarese per 220 milioni di euro

Al Training Center della multiutility, il presidente esecutivo Cristian Fabbri e l’amministratore delegato Orazio Iacono hanno presentato ai sindaci e agli amministratori dei 17 comuni serviti del ferrarese il Piano industriale 2024-2028 del Gruppo Hera. Nel quinquennio saranno investiti nel territorio ferrarese oltre 220 milioni di euro. Di questi, oltre 90 milioni saranno destinati al ciclo idrico integrato, 60 milioni al potenziamento del teleriscaldamento, oltre 40 milioni alle reti gas, circa 20 milioni all’area ambiente. Nel periodo 2024-2028 il Gruppo Hera ha previsto nel ferrarese una ricaduta in termini di valore economico distribuito a fornitori, dipendenti e pubbliche amministrazioni pari a oltre 350 milioni di euro. Alla luce dei positivi risultati raggiunti nel 2024, il Cda ha deciso di proporre all’assemblea del 30 aprile la distribuzione di un dividendo di 15 centesimi di euro per azione, in aumento del 7,1% rispetto all’ultimo dividendo pagato, che raggiungerà i 17 cent/euro nel 2028".

ENERGIAIl Gruppo intende continuare a sviluppare la propria base clienti partendo dai 3,8 milioni del 2023 per raggiungere i 4,5 milioni al 2028, con una crescita consistente della clientela, anche grazie a contributo derivante dall’aggiudicazione di 7 lotti della gara del Servizio a Tutele Graduali dei clienti domestici non vulnerabili. Nella provincia di Ferrara, Hera Comm è diventata così il nuovo gestore del STG per oltre 32 mila famiglie. L’incremento della domanda di soluzioni per la decarbonizzazione ha portato il Gruppo a proporre anche servizi per la mobilità sostenibile, con l’installazione di 20 nuove stazioni di ricarica per veicoli elettrici a Ferrara, e progetti di illuminazione pubblica con efficientamento dei punti luce. Sul fronte della generazione di energia elettrica fotovoltaica, il Gruppo conferma l’obiettivo di installare oltre 300 MW entro il 2028. E’ infati recentemente entrato in funzione il parco fotovoltaico per la produzione di energia elettrica rinnovabile, installato a Bondeno in località Santa Bianca, che ha una potenza di 9 megawatt e permetterà un risparmio di anidride carbonica rilasciata nell’ambiente equivalente a quasi 6 mila tonnellate annue.

RETILe reti ferraresi al 2028 saranno interessate da un corposo piano di investimenti per circa 195 milioni, al fine di potenziare ulteriormente resilienza e digitalizzazione delle infrastrutture, consolidare l’efficienza nella gestione operativa, e migliorare ulteriormente i livelli di qualità del servizio erogato. Nel ciclo idrico integrato, il Gruppo ha previsto 92 milioni di euro di investimenti, di cui circa 60 destinati a rinnovi, adeguamenti e potenziamenti di reti e allacci dei servizi acquedotto e fognatura. Inoltre, 11 milioni saranno destinati all’adeguamento degli scarichi fognari e alla realizzazione di nuovi depuratori, mentre oltre 7 milioni serviranno per finanziare la sostituzione dei contatori con nuovi dispositivi.

GASSul fronte reti gas, i 42 milioni di investimenti previsti nel quinquennio 2024-2028 sono in gran parte finalizzati alla manutenzione delle condotte per rendere l’infrastruttura ancora più resiliente, con interventi anche rilevanti, come quello in corso a Codigoro, che si concluderà entro l’anno. Lo stanziamento comprende anche la sostituzione di tutti i contatori gas.

TELERISCALDAMENTOA Ferrara sono previsti 60 milioni di euro di investimenti per incrementare la produzione di calore da fonte geotermica ed estendere la rete. Un progetto che prevede il raddoppio della potenza termica da fonte geotermica, che passerà dagli attuali 16 MW a 32 MW circa.

RACCOLTA DIFFERENZIATANel ferrarese, il Gruppo ha destinato nel quinquennio oltre 20 milioni di investimenti per servizi di raccolta, spazzamento, smaltimento e recupero.E Ferrara si distingue per essere il primo capoluogo green in Italia per percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, che nel 2024 sfiora l’88%.