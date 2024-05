I piccoli cinema reggono: "A San Benedetto un’annata positiva. E siamo tutti volontari"

C’è un cinema che resiste anche alle realtà più grandi, quelle delle multisale che offrono più spettacoli contemporaneamente. Un cinema magari più di nicchia, ma che sa regalare soddisfazioni ed emozioni, nel solco della tradizione e, in alcuni casi, dell’amarcord. Stiamo parlando delle realtà parrocchiali, cinema più piccoli e più raccolti, che spesso e volentieri hanno offerte interessanti e che resistono anche a un periodo difficile. A Ferrara sono due, nelle parrocchie di San Benedetto e di Santo Spirito, si reggono sul volontariato e fanno parte del circuito Acec, Associazione Cinema Esercenti Cattolici, che conta su circa 170 sale in tutta Italia e che filtra la programmazione.

San Benedetto in particolare, è un cinema nato per la seconda visione, ma che soprattutto negli ultimi due anni ha virato sulle prime visioni, spesso in esclusiva per la città, pur mantenendo gli stessi prezzi popolari per venire incontro soprattutto agli anziani, ai giovani e agli universitari. Una realtà che esiste dal dopoguerra (in origine era in via Bagaro), e che dagli anni ’70 si trova nell’edificio dove è ora, in via Don Tazzoli. Il pubblico è molto fidelizzato, c’è un nutrito zoccolo duro di over 50 per cui il cinema è un abitudine, ma quest’anno si è avvicinato un 10% circa di giovani interessati al cinema d’autore di solito, e anche ai film in lingua originale che vengono proiettati periodicamente.

A Ferrara qual è attualmente lo stato di salute dei cinema parrocchiali?

"Il trend dello scorso anno è stato difficoltoso – spiega don Damiano Abram, della parrocchia di San Benedetto –, siamo andati in passivo di circa diecimila euro, con problematiche di gestione di un attività che dovrebbe essere una risorsa per l’oratorio, aperto tutti i giorni dalle 16 alle 19, e che invece ha dovuto attingere proprio all’oratorio per sostenersi".

Quest’anno invece c’è stata un’inversione di tendenza.

"Proprio così, abbiamo avuto un’ottima programmazione di film e il pubblico ha risposto. Domenica chiudiamo, per riprendere poi a settembre".

Qualche dato?

"Undicimila spettatori spalmati sui dodici mesi (il dato migliore dal 2015 ad oggi, ndr). Non siamo dei colossi e per noi sono numeri importanti, significa che c’è seguito e affezione della gente nei nostri confronti".

Una realtà che si regge sul volontariato?

"Proprio così. Ad eccezione del cineoperatore, ci sono dodici volontari, con un bar all’interno e una scheda di presentazione del film che viene consegnata agli spettatori. Diamo un servizio che possa fidelizzare sempre più gli spettatori, anche con la proiezione di film d’autore. Il pubblico? Molti sono over 50".

Tra gli altri progetti che sono stati portati avanti, anche il cinema per neogenitori, con i neonati in sala, proiezioni per bambini e rassegne a tema di tanto in tanto.

Mauro Paterlini