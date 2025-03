"I pini sollevano e rovinano l’asfalto. Sicurezza a rischio nelle vie dei Lidi"

Luigi Beneventi ha lavorato per una trentina d’anni in Comune, occupandosi del verde pubblico, e ha visto piantare e crescere diversi alberi presenti sul territorio. Come, ad esempio, i due bellissimi lecci che accolgono cittadini e visitatori all’altezza della rotatoria "Guido Carli". E la sua attenzione alla cura delle piante non è passata nemmeno oggi che, da cittadino, osserva la situazione presente in alcuni contesti del territorio. A cominciare dalle vie dei Lidi dove sono presenti pini, le cui radici stanno sollevando asfalto delle strade e cordolature dei marciapiedi, mettendo a repentaglio decoro e sicurezza: "Non dirò mai che gli alberi debbono essere abbattuti – dice -. Ma sono evidenti i problemi che i pini stanno provocando sulle vie interne dei nostri sette Lidi, con rischi per l’incolumità di chi le percorre e danni all’immagine turistica delle nostre località. Una soluzione potrebbe essere quella di sostituire le piante con altre più adeguate, come ad esempio il leccio che, opportunamente curato e manutenuto, non provoca particolari criticità". Altra situazione sotto la lente, quella nell’area verde di fronte alla scuola elementare Fattibello di Comacchio, anch’essa interessata dalla presenza di pini che "negli anni – prosegue Beneventi – non hanno avuto la necessaria manutenzione e la crescita ne è stata compromessa. Lo dimostra l’inclinazione assunta dal tronco. Il rischio concreto è che una consistente raffica di vento possa causarne la caduta. In quest’area è presente un chiosco, vi sono bambini che vengono a giocare, senza dimenticare che le piante si trovano in prossimità del viale di entrata alle scuole. Quindi, il loro stato deve essere opportunamente monitorato. Laddove la crescita viene accompagnata da opportuni interventi di manutenzione corretti e regolari, gli alberi crescono rigogliosi, stabili". Un’attenzione che deve essere riversata su tutto il territorio: "Un territorio estremamente vasto, che si sviluppa a ridosso di oltre venti chilometri di costa, ha Valli che rappresentano il più importante complesso di zone umide in Italia e vanta la presenza di diverse aree verdi. E, quindi, occorre un lavoro sinergico per la sua salvaguardia e tutela. E ciò non può prescindere dalla presenza in Comune di una professionalità con specifiche competenze sulla cura del verde pubblico, che conosca quali tipologie di alberi sono più adatte alla piantumazione in determinate aree e sappia programmare le appropriate manutenzioni e idonee potature che valorizzino l’albero, migliorandone anche la sicurezza in caso di eventi meteo. Attualmente, sono a conoscenza del fatto che in Municipio manca una figura con queste caratteristiche e sarebbe opportuno dotarsene per garantire interventi costanti e a regola d’arte per la salvaguardia di un nostro patrimonio".

Valerio Franzoni