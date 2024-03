I Pionieri 2.0’, appartamenti per l’autonomia

Sono prove concrete di vita indipendente quelle che il progetto ‘I Pionieri 2.0’ permette di condurre a un gruppo di giovani con disabilità intellettive sostenuti dall’associazione Lo Specchio. Tre gli appartamenti messi a disposizione dall’associazione, che per la prosecuzione dell’iniziativa riceverà un nuovo contributo comunale di 10mila euro, deliberato dalla giunta su proposta dell’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti.

"Intento del progetto – spiega Coletti – è quello di offrire un supporto educativo e psicologico a un percorso di vita indipendente e autonoma per ragazzi con disabilità intellettive, che hanno l’opportunità di sperimentare la convivenza in appartamenti gestiti dall’associazione, con il supporto di psicologi, educatori e tutor specializzati, e con l’obiettivo di garantire un ‘durante noi’ e soprattutto un ‘dopo di noi’ meno traumatico. All’associazione Lo Specchio va il sostegno e il plauso dell’Amministrazione comunale di Ferrara per l’attività che da anni conduce a favore delle persone con disabilità, realizzando progetti di vita autonoma, di inserimento lavorativo e di inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire il benessere dei ragazzi e di offrire sollievo alle loro famiglie". L’iniziativa coinvolge sei persone disabili (con la possibilità di ampliare il numero fino a otto) che hanno l’opportunità di convivere in tre appartamenti di proprietà dell’associazione, con il supporto diretto di sei tutor professionali, per un rapporto di 1 a 1. La finalità è non solo quella di aumentare l’indipendenza delle persone coinvolte, ma anche di creare attorno a loro una rete relazionale, che comprende psicologi e educatori, dando sostegno alle loro famiglie.