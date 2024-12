I più abbordabili sono nella zona sud

Se i prezzi più alti per quadrato nel capoluogo vanno da 3.500 della zona compresa tra via Bologna, Argine Ducale e Ippodromo ai 3000 di Mura est, i più bassi si trovano, sempre per il nuovo, nella zona sud della città. con 1.600 euro. Andando a dare un’occhiata invece all’usato, la situazione non cambia, il costo più alto al metro quadrato è nella zona di via Bologna, Argine Ducale e Ippodromo, con 2.300 euro e fino a 1.200 euro, i più bassi li troviamo nella zona sud, da un massimo di 1.300 a un minimo di 900 euro, sempre nella stessa fetta della città.