"I play off? Le prossime due gare lo diranno"

Cosa sarebbe accaduto se Mimmo Di Carlo non fosse stato esonerato dopo la sconfitta rimediata sul campo della Recanatese e quindi il timone della Spal non fosse passato nelle mani di Leonardo Colucci nelle successive 19 giornate? Fornire una risposta a posteriori non è possibile, però sono in molti a sostenere che se il tecnico ciociaro fosse rimasto sulla panchina biancazzurra oggi Antenucci e compagni si troverebbero molto più in alto in classifica. Non sapremo mai come si sarebbe sviluppato il campionato se mister Di Carlo fosse rimasto al proprio posto, ma i numeri offrono degli spunti molto interessanti. Innanzitutto, non bisogna dimenticare che la prima fase di stagione targata Di Carlo era stata molto deludente (due vittorie e tre sconfitte in cinque giornate).

Un rendimento sotto le aspettative, ma nulla di paragonabile a quello che è successo in seguito. Con mister Colucci infatti la Spal ha racimolato la miseria di 15 punti in 19 giornate, con una media da incubo di 0,79 punti a partita. Da quando Di Carlo ha ripreso in mano le redini della squadra, l’inerzia è cambiata radicalmente: quattro vittorie, due pareggi e una sconfitta in sette turni. Questo significa 14 punti, due di media a gara. Mettendo insieme il bottino ottenuto prima dell’esonero e quello conquistato dopo il ritorno a Ferrara, il bilancio dell’allenatore di Cassino è di 20 punti in 12 giornate. Con una media di 1,67 punti a partita, quindi più del doppio di quella di Colucci che si era fermato a 0,79.

Non si tratta di una media straordinaria, nel senso che non sarebbe bastata ad impensierire minimamente la capolista Cesena e nemmeno la Torres che occupa la seconda posizione. Ma una media di 1,67 a partita distribuita nelle prime 31 giornate di campionato regalerebbe alla Spal un buon quinto posto in classifica davanti al Gubbio e alle spalle del Perugia, comunque in pienissima zona playoff.

A proposito, così come tanti tifosi anche l’allenatore non ha ancora abbandonato completamente la speranza di agganciare il treno playoff. Lo ha confessato tra le righe ai microfoni di Sky, sottolineando il peso specifico delle prossime due giornate per capire se la Spal potrà puntare a qualcosa in più della salvezza: "Si sta ricreando un ambiente unito, tutti compatti e coesi per arrivare all’obiettivo salvezza – assicura mister Di Carlo –. E anche la strada è quella giusta, ma soprattutto le prestazioni convincono: dobbiamo solo dare continuità ai risultati. Al momento del mio ritorno ho cercato di portare fiducia e consapevolezza nei propri mezzi, ma anche la voglia di togliersi da una brutta situazione di classifica".

Poi l’aggiunta: "L’aspetto tecnico, l’aspetto motivazionale, ma soprattutto il senso di appartenenza per questa città e per questa maglia, quello che ci chiedevano i nostri tifosi. La classifica? Le prossime due gare contro Pontedera e Carrarese – ha chiuso il mister – ci potranno dire qualcosa di più sul futuro, ma l’obiettivo primario deve essere la salvezza e dobbiamo essere concentrati su quello, che a ora è la cosa più importante". Anche se la città spera nel miracolo, fino a qualche giornata fa, prima del ritorno di Mimmo Di Carlo, un obiettivo totalmente insperato.